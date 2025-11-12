وی افزود: در بسیاری از مواقع تنها به عدد سود توجه می‌شود و از تحقق آن ابراز خرسندی می‌کنیم، در حالی که واقعیت این است که بخشی از این سودها، سودهای واقعی و پایدار نیستند. برخی از آن‌ها ناشی از نرخ تسعیر ارز هستند و در صورت حذف اثر این نرخ، مشخص می‌شود که این سودها عملاً تحقق نیافته و جنبه کاذب دارند. بنابراین، باید این موضوع به‌صورت جدی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به افزایش بهای انرژی و تاثیر آن در سبد هزینه‌های تولیدکنندگان فولاد، خاطرنشان کرد: شش‌ماهه نخست سال جدید، با افزایش چشمگیر نرخ بهای انرژی به‌ویژه در حوزه برق و گاز مواجه بوده‌ایم. در حال حاضر، سهم انرژی در سبد بهای تمام‌شده فولاد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته بین ۷ تا ۱۰ درصد بوده است. این تغییر به‌وضوح نشان می‌دهد که چالشی جدی در بخش قیمت تمام‌شده ایجاد شده که به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار است.

رحیم در پایان بر لزوم رصد لحظه‌ای شاخص‌ها تاکید کرد و گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت سیاست‌گذاری دقیق و هوشمندانه در این زمینه است. دیگر زمان آن گذشته که مدیران بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال منتظر بمانند تا ببینند وضعیت سودآوری شرکت چگونه خواهد بود.

در شرایط کنونی، مدیران موظف‌اند که به‌صورت روزانه و حتی لحظه‌ای وضعیت شرکت را از نظر تولید و سودآوری مورد پایش قرار دهند و هر جا که در سبد هزینه انحرافی مشاهده می‌شود، با مدیریت مؤثر هزینه‌ها از ایجاد زیان یا کاهش بازدهی جلوگیری کنند. چنین رویکردی نه‌تنها ضامن پایداری سودآوری شرکت‌هاست، بلکه آن‌ها را در برابر نوسانات بازار و تغییرات قیمتی مقاوم‌تر خواهد کرد.