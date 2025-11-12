معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد:
فولاد مبارکه با نیروگاههای تجدیدپذیر به خوداتکایی انرژی میرسد/ تحولی سبز در صنعت فولاد ایران
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه گفت: این شرکت با توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی، بازچرخانی آب و ارتقای فناوری تولید، بهسوی فولاد سبز و پایداری در مصرف انرژی حرکت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در راستای شفافسازی برنامههای توسعهای و تبیین نقش شرکت فولاد مبارکه در پیشبرد صنعت فولاد کشور و منطقه، نشست خبری با حضور حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.
در این نشست، حمیدرضا خسروانیپور با اشاره به دستاوردهای چشمگیر فولاد مبارکه در حوزه تولید، انرژی و محیط زیست، بر ضرورت حرکت صنعت فولاد به سمت بهرهوری، نوآوری و پایداری تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تولید فولاد خام از ۲.۵ میلیون تن به بیش از ۷ میلیون تن افزایش یافته است، گفت: «این رشد چشمگیر بدون افزایش مصرف آب یا برق محقق شده و حاصل ارتقای فناوری و هوشمندسازی فرآیندهاست. همانند کشاورزی که با مکانیزه کردن زمین، محصول بیشتری برداشت میکند بدون آنکه آب بیشتری مصرف کند، فولاد مبارکه نیز با اصلاح فرایندها و مدیریت مصرف توانسته بهرهوری خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد.»
به گفته وی، این رشد تولید نتیجه مدیریت مصارف انرژی، جداسازی مصرفکنندگان و بهرهگیری از نظام پیشنهادهای کارکنان بوده است؛ تا جایی که تنها در یک طرح دو میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، ظرفیت تولید مذاب فولاد مبارکه یک میلیون تن افزایش یافت، بیآنکه نیازی به احداث کوره جدید یا مصرف بیشتر انرژی باشد.
حرکت بهسوی فولاد سبز و خودتأمینی انرژی
خسروانیپور با تأکید بر اینکه تمامی پروژههای جدید این شرکت دارای پیوست زیستمحیطی هستند، گفت: «تعهد ما به محیط زیست در تمامی طرحها جاری است. فولاد مبارکه امروز با احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی در شرق اصفهان، به سمت خودتأمینی انرژی حرکت کرده و از این طریق هم پایداری تولید و هم امنیت انرژی خود را تضمین کرده است.»
وی افزود: «استراتژیهای محوری فولاد مبارکه بر توسعه ساحلی با تمرکز بر محصولات ویژه، توسعه سبز و هوشمندسازی فرآیندها، بومیسازی دانش طراحی و حرکت از مجری به طراح بودن در صنعت فولاد است. با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای کشور، هدف ما این است که فولاد مبارکه نهتنها مجری پروژهها، بلکه طراح و صاحب فناوری ساخت فولاد در کشور باشد.»
توجه به محیط زیست و مسئولیتهای اجتماعی
وی با اشاره به بیش از ۳۰ پروژه زیستمحیطی در دست اجرا در فولاد مبارکه تصریح کرد:
«از احداث غبارگیرهای بزرگ تا بازچرخانی کامل پساب صنعتی، تمام پروژههای ما با هدف کاهش آلایندهها و حفظ محیط زیست طراحی شدهاند. شاخصهای کیفیت هوا در شهرستان مبارکه گویای رعایت کامل استانداردهای زیستمحیطی توسط این شرکت است.»
به گفته وی، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز فولاد مبارکه تمرکز خود را از کمکهای مالی صرف، به پروژههای زیرساختی و مولد معطوف کرده است. از جمله این طرحها میتوان به تأمین پنلهای خورشیدی برای خانوادههای کمبرخوردار، مشارکت در احداث بیمارستانهای منطقه و حمایت از پروژه قطار شهری اصفهان–مبارکه–مجلسی اشاره کرد.
پایداری منابع آب و انرژی
خسروانیپور گفت: «فولاد مبارکه امروز بهعنوان خشکترین فولادساز جهان شناخته میشود، چراکه با استفاده از فناوری بازچرخانی آب و تصفیه پساب شهری، مصرف آب خود را تا ۷۰ درصد کاهش داده است.»
وی افزود: «با اجرای طرحهای متعدد در حوزه بهرهوری آب و انرژی، فولاد مبارکه نهتنها مصرف خود را کنترل کرده بلکه به پایداری شبکه برق کشور نیز کمک میکند. در برخی مقاطع تابستان امسال، نیروگاههای فولاد مبارکه به پایداری شبکه سراسری برق کشور یاری رساندند.»
گامهای آینده؛ از انرژیهای تجدیدپذیر تا خودکفایی در گاز
خسروانیپور از آغاز ساخت نیروگاه بادی ۳۰۰ مگاواتی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: «با بهرهبرداری از این طرحها، فولاد مبارکه نهتنها نیازی به شبکه سراسری نخواهد داشت بلکه بخشی از برق تولیدی خود را نیز به پایداری شبکه ملی اختصاص خواهد داد.»
وی همچنین به تفاهمنامه اخیر این شرکت برای مشارکت در اکتشاف و استخراج گاز از میدان گازی «مدار» اشاره کرد و افزود: «با تحقق این پروژه، فولاد مبارکه در حوزه گاز نیز به خوداتکایی میرسد و این اقدام گامی بزرگ در مسیر امنیت انرژی کشور است.»
در پایان، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: «فولاد مبارکه امروز نهتنها موتور توسعه صنعتی کشور، بلکه الگویی برای حرکت بهسوی فولاد سبز، بهرهوری هوشمند و توسعه پایدار است. ما خود را متعهد به آیندهای میدانیم که صنعت، محیط زیست و جامعه در آن همزیستی سازنده داشته باشند.»