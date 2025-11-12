به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، بهمن مسعودی، مدیر اجرای پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه در نشست با رسانه‌های تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی و خبرگزاری‌ها:

بخش عمده مخارج پروژه مربوط به تأمین و نصب ماشین‌آلات است. از میان ۸ محموله اصلی تجهیزات خارجی مورد نیاز، تاکنون ۷ محموله وارد کشور شده و محموله پایانی نیز در مرحله آماده‌سازی قرار دارد و تا دی‌ماه می‌رسد؛ به همین دلیل، نگرانی جدی در حوزه تأمین تجهیزات کلیدی پروژه وجود ندارد و ریسک تأمین به حداقل رسیده است.

نسبت مالی داخلی و خارجی پروژه نورد گرم ۲ حدود ۶۰ به ۴۰ است که نزدیک به ۶۰ درصد هزینه‌ها به‌صورت ریالی و با تکیه بر توان داخل تأمین می‌شود و حدود ۴۰ درصد به بخش ارزی و خریدهای خارجی اختصاص دارد؛ این ترکیب مالی، هم مزیت ارزی پروژه را کنترل می‌کند و هم باعث تقویت نقش سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی در زنجیره اجرای طرح می‌شود.

پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه ۵۰.۸ درصد پیشرفت داشته و زمان بهره‌برداری آن در فروردین ۱۴۰۶ خواهد بود؛ امیدوارم در صورت نبود موانع پیش‌بینی‌نشده، این طرح مطابق برنامه وارد مدار تولید شود و نقش خود را به عنوان یک پروژه پیشران ملی در صنعت فولاد و اقتصاد کشور ایفا کند.

