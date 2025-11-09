اضافه شدن گرید S355MLO به سبد محصولات فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، علیرضا مولوی‌زاده در مصاحبه با فولاد، با بیان اینکه تولید گریدهای ویژه برای توسعه سبد محصولات فولاد مبارکه از فعالیت‌های ویژه واحد متالورژی و روش‌های تولید است، گفت: با این راهبرد تلاش می‌کنیم که اولاً تا حد امکان شرکت‌ها و کارخانه‌های داخلی را از واردات این محصولات بی‌نیاز کنیم و ثانیاً محصولات متناسب با کاربرد نهایی تولید و استفاده شود. با تکیه بر این دو اصل، افزایش سبد محصولات فولاد مبارکه ما را به سمت تولید گریدهای ساختمانی با شرایط ویژه سوق داده است.

وی در خصوص گرید جدید S355MLO گفت: این محصول گریدی ساختمانی مقاوم در برابر خوردگی اتمسفری (weather resistance) است.

در همین زمینه برخی از رؤسا و کارشناسان مرتبط با تولید این محصول در نواحی مختلف چنین گفتند:

بابک شهریاری، رئیس واحد طراحی محصول فولاد مبارکه

در این رده از فولادها، تشکیل یک لایه مقاوم در برابر خوردگی، از زنگ‌زدگی محصول در مجاورت هوا جلوگیری می‌کند. این ویژگی باعث شده این محصول برای کاربردهای همچون ساختمان‌سازی، پل‌سازی و همچنین سازه‌های دریایی و فراساحلی که در شرایط سخت آب‌و‌هوایی قرار دارند گزینه‌ای مطلوب تلقی شود. الزامات خواص مکانیکی این گرید علاوه بر تست کشش و خمش، تست ضربه در دماهای پایین را نیز در خود دارد که این مسئله طراحی آنالیز شیمیایی را به یک چالش تبدیل می‌کند.

تولید این گرید به‌صورت ترمومکانیکال (TMCP) انجام پذیرفت و محصول نهایی دارای استحکام تسلیم واقعی 450 مگاپاسکال و استحکام کششی 554 مگاپاسکال و ازدیاد طول 30 درصد با انرژی ضربه 95 ژول در دمای 40- درجه تولید شده است.

مسعود نصیری، مدیر خط نورد گرم

آماده‌به‌کاری تجهیزات به‌منظور تولید کیفی پایدار فولاد این محصول جدید از طریق آماده‌سازی‌ها و انجام روتین‌ها و بازرسی‌های مختلف در طول خط نورد گرم به‌منظور اطمینان از عملکرد این خط در زمان تولید این نوع محصول خاص، در دستور کار واحد نورد گرم بوده است.

ضمن تبریک این موفقیت به مدیریت عالی شرکت و با تشکر از حمایت‌های مدیریت ناحیه نورد گرم، از تلاش‌های مؤثر همه همکاران مرتبط شرکت که در تحقق این موفقیت نقش داشتند قدردانی می‎‌کنم. همچنین اعلام می‌کنم که با تولید موفق این محصول جدید، واحد نورد گرم آمادگی دارد تا استمرار تولید آن را در برنامه‌های خود قرار دهد و بدین صورت گامی در مسیر تحقق استراتژی شرکت برای تولید محصولات جدید و تأمین نیازهای بازار داخلی و صادراتی بردارد.

حامد تمیزی‌فر، کارشناس واحد طراحی محصول فولاد مبارکه

با توجه به درخواست مشتری برای تولید این محصول به‌منظور ساخت سازه‌هایی در نواحی ساحلی، طراحی این محصول در دستور کار واحد تروپروسس قرار گرفت. با توجه به الزامات سخت‌گیرانه‌تر مشتریان نسبت به استاندارد (تست ضربه در دمای 40- درجه سانتی‌گراد) طراحی آنالیز و فرایندهای نورد پس از مطالعات و شبیه‌سازی صورت پذیرفت و الزامات فنی و خواص مکانیکی این گرید طبق استاندارد بین‌المللی EN10225 تولید شد.

سید محمود مانی، مهندس فرایند نورد گرم:

پیرو استراتژی شرکت فولاد مبارکه مبنی بر تولید فولادهای ویژه با ارزش‌افزوده بالا و همچنین تأمین نیازهای بازار داخلی و صادراتی، تولید ورق‌های ضخیم گرید تجاری S355MLO با قابلیت کاربرد در سازه‌های مختلف به‌منظور کاربرد در محیط‌های با رطوبت بالا از نظر مقاومت بالا به خوردگی اتمسفری، به‌عنوان محصولی جدید در دستور کار واحد نورد گرم قرار گرفت.

دست‌یابی به خواص مکانیکی موردنظر مشتری

با توجه به نوع آنالیز این محصول و همچنین ابعاد آن (ضخامت‌های مختلف از 10 تا 15 میلی‌متر و عرض 1500 میلی‌متر) شرایط نورد این محصول در ابعاد مختلف، متفاوت خواهد بود. از طرفی برآورد و تأمین دمای موردنظر این محصول در طول خط نورد گرم از کوره‌های پیشگرم تا کلاف‌پیچی در دست‌یابی به خواص مکانیکی موردنظر مشتری و همچنین کاهش اثر تنش‌های پسماند و تأثیر آن در شکل نهایی محصول بسیار حائز اهمیت است.

علاوه‌براین عوامل دیگری نظیر زمان‌بندی و برنامه‌ریزی تولید بر اساس ابعاد و تناژ، شرایط کوره‌ها، شرایط خط تولید و کمپین برنامه‌ریزی در تولید این محصول با کیفیت مناسب تأثیر دارد.

با عنایت به موارد مذکور ابتدا بر اساس محاسبات و شبیه‌سازی‌های انجام‌گرفته، امکان‌ تولید این محصول از نظر تأمین دماهای موردنظر، میزان نیروهای لازم در قفسه‌های نورد و همچنین شکل عبور ورق به‌گونه‌ای‌ ‌که ریسک گیر در خط تولید (میز غلتکی و کلاف‌پیچ)، توقف تولید و ایجاد خسارت تجهیزاتی نداشته باشد بررسی شد و پس از حصول اطمینان از امکان تولید، مقدمات تولید آزمایشی با تعیین تنظیمات لازم در قسمت‌های مختلف خط نورد گرم شامل کوره‌های پیشگرم، نورد مقدماتی و نهایی، خنک‌کاری و کلاف‌پیچی، به‌طور جداگانه برای ضخامت‌های مختلف این محصول انجام گرفت و با استقرار آن‌ها، تولید آزمایشی این محصول در برنامه‌های تولید مربوطه در ابعاد موردنظر انجام پذیرفت.

دست‌یابی به نتایج موفقیت‌آمیز از نظر شرایط کلی نورد محصول و همچنین وضعیت محصول خروجی از نظر انطباق با شرایط طراحی

اجرای تولید آزمایشی این محصول در 3 مرحله به ترتیب برای ضخامت‌های 10 و 12 و 15 میلی‌متر و هرکدام 2 کویل انجام گرفت که نتایج موفقیت‌آمیزی را از نظر شرایط کلی نورد محصول و همچنین وضعیت محصول خروجی از نظر انطباق با شرایط طراحی در پی داشت.

در ادامه با توجه به نوع تحویل محصول به‌صورت ورق (شیت)، با توجه به شرایط خطوط برش، ابتدا نمونه‌گیری از کلاف‌های تولیدشده برای تست کشش صورت گرفت و بر اساس خواص مکانیکی کلاف تولیدشده (UTS) و انطباق شرایط آن با خطوط برش، نسبت به برنامه‌ریزی برای تولید شیت آن اقدام گردید.

امیر گرجی، کارشناس فرایند تولید ناحیه فولادسازی:

واحد فولادسازی و ریخته‌گری مداوم گروه فولاد مبارکه، با تکیه بر توان متخصصان داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های بومی‌سازی شده موفق به تولید گرید فولاد s355MLO گردید که به‌طور ویژه برای استفاده در سازه‌های دریایی، اسکله‌ها، سکوهای نفتی و تأسیسات نزدیک به دریا طراحی شده و از مقاومت بالایی در برابر خوردگی محیطی و رطوبت برخوردار است.

در فرایند تولید این گرید، کنترل‌های دقیق و سخت‌گیرانه در مراحل آماده‌سازی ذوب در کوره و تخلیه شامل سرباره و میزان اکسیژن محلول در مذاب صورت گرفت. در مرحله متالورژی ثانویه با هدف کاهش عناصر مضر از قبیل گوگرد، اکسیژن و نیتروژن محلول، اقدامات بهبود لازم صورت گرفت و با افزودن دقیق عناصر آلیاژی کروم، نیکل و مس با نسبت‌های کنترل‌شده، خواص ضدخوردگی آن نیز بهبود یافت.

در بخش ریخته‌گری پیوسته نیز با کنترل دقیق پارامترهای سرعت ریخته‌گری و خنک‌کاری ثانویه، از بروز جدایش شیمیایی در اثر حجم عناصر آلیاژی افزوده‌شده جلوگیری شد و در نهایت اسلب های تولیدی با ساختار یکنواخت و کیفیت سطحی بالا تولید شدند.

تولید موفق این گرید نشان‌دهنده توانمندی فنی واحد فولادسازی در توسعه فولادهای ویژه مقاوم به خوردگی و بومی‌سازی گریدهای خاص صنایع ساحلی و دریایی است و افق تازه‌ای برای حضور در بازارهای صادراتی می‌گشاید.

بهنام ادیبی، رئیس تولید کوره‌های قوس:

خودکفایی در تولید فولادهای مقاوم به خوردگی اتمسفری (مقاوم به هوازدگی) در سازه‌های دریایی برای کشورهای دارای اقتصاد دریامحور بسیار مهم و حیاتی است. ناحیه فولادسازی با همکاری سایر قسمت‌های مرتبط در این زمینه در طی چند سال اخیر اقدام به افزایش توان فنی خود در جهت تولید این گریدها کرده است.

فولاد S355MLO با گرید داخلی 5548 در مناطقی با هوای مرطوب و خورنده استفاده می‌شود؛ ازاین‌رو حضور عناصر کروم، مس، نیکل و نیبوبیوم در آن ضروری است. از طرفی محدودیت وجود آخال‌های غیرفلزی برای افزایش کیفیت، موجب تشدید فرایندهای تصفیه در تولید مذاب این گرید می‌شود.

بخشی مهمی از آلیاژسازی این گرید در فرایند تخلیه مذاب در کوره قوس الکتریکی انجام می‌شود. با توجه به قیمت بالای افزودنی‌های آلیاژی و شرایط ناپایدار تخلیه مذاب در پاتیل، محاسبات دقیق، بررسی‌های فنی و اقدامات کنترلی در حین تخلیه، باعث شد علاوه بر تأمین عناصر موردنیاز طبق کارت ساخت، کمترین هزینه برای آلیاژسازی با جلوگیری از هدررفت مواد اولیه حاصل شود. به لطف خدا و تلاش تیم فنی ناحیه، تولید این گرید و گریدهای مشابه به‌طور کامل در توان فنی فولادسازی قرار گرفته است.

