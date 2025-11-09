مسئولیت جمعی؛ راهی برای تعالی سازمانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در تعالیم اسلامی نیز این معنا با بیانی روشن از زبان پیامبر گرامی اسلام(ص) بیان شده است که فرمودند؛کُلُّکُم راعٍ وَ کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِهِ، یعنی همگان نگهبان و مسئولند و هر یک در برابر آنچه به او سپرده شده است، پاسخ‌گو خواهد بود.

این حدیث گران‌سنگ، مفهوم مسئولیت را از سطح فردی فراتر برده و آن را به مسئولیتی اجتماعی و جمعی تبدیل می‌کند، مسئولیتی که در آن، هر انسان خود را نسبت به سرنوشت و آرامش دیگران متعهد می‌داند.

در محیط‌های کاری، به‌ویژه در سازمان‌های بزرگ و اثرگذار همچون گروه فولاد مبارکه، این مسئولیت جمعی جلوه‌ای روشن‌تر پیدا می‌کند. هر رفتار، گفتار و تصمیم، حلقه‌ای از زنجیره‌ای است که در نهایت نتیجه کلی کار را رقم می‌زند. بی‌تفاوتی یا سهل‌انگاری یک نفر می‌تواند بر روند عملکرد یک واحد، یا حتی بر سلامت و امنیت دیگر همکاران اثرگذار باشد. ازاین‌رو، مسئولانه رفتار کردن نه صرفاً یک توصیه اخلاقی، بلکه ضرورتی سازمانی است.

مسئولیت‌پذیری یعنی پایبندی به نظم، رعایت دقیق اصول ایمنی، حفظ احترام متقابل و پاسداشت فضای روانی سالم در محیط کار و یک سازمان زمانی بالنده و پویا خواهد بود که هر یک از اعضا خود را جزئی از یک کل بداند و نسبت به اثر رفتار خود بر دیگران آگاه باشد. همان‌گونه که شاعر بزرگ پارسی‌گو سروده است، چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار، اگر در مجموعه‌ای، بی‌نظمی، بی‌تفاوتی یا ناایمنی رواج یابد، زیان آن تنها متوجه یک فرد نخواهد بود، بلکه کل مجموعه از آن آسیب خواهد دید.

در گروه فولاد مبارکه، موفقیت‌های بزرگ زمانی محقق می‌شود که تمامی کارکنان با روحیه مسئولیت‌پذیری، همکاری و هم‌افزایی در کنار یکدیگر فعالیت کنند. رعایت دقیق اصول ایمنی، پایبندی به نظم، انجام وظایف با دقت و توجه به حفظ فضای روانی سالم، از مصادیق بارز مسئولیت جمعی است که مستقیماً در افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و توسعه پایدار سازمان تأثیرگذار است.

بی‌تردید، امنیت و سلامت جسمی و روانی کارکنان، زیربنای پایداری تولید و سرمایه اصلی این مجموعه است. اگر در بخشی از این خانواده بزرگ، خطری نادیده گرفته شود یا بی‌نظمی نهادینه گردد، پیامد آن می‌تواند یک مجموعه بزرگ را تحت‌تأثیر قرار دهد. بنابراین، مسئولیت ما نه‌تنها در قبال وظایف فردی، بلکه در قبال سلامت، امنیت و آرامش همکاران‌مان نیز معنا پیدا می‌کند.

امروز گروه فولاد مبارکه با اتکا به همین روحیه مسئولیت‌پذیری جمعی، توانسته است جایگاه نخست صنعت فولاد کشور را حفظ کند و در عرصه‌های مختلف تولید، نوآوری و مسئولیت اجتماعی بدرخشد. این دستاوردها حاصل تلاش یک فرد یا یک بخش خاص نیست، بلکه نتیجه همکاری، تعهد و رفتار مسئولانه تمامی کارکنان در سطوح مختلف است.

حفظ این موفقیت‌ها تنها با استمرار روحیه مسئولیت جمعی ممکن است. هر گام کوچک در رعایت نظم، هر رفتار محترمانه در محیط کار و هر توجه صادقانه به ایمنی، گامی در مسیر تعالی سازمان و حفظ و استمرار و بقای مجموعه است.

باید به این نکته اشاره داشت که فولاد مبارکه تنها یک مجموعه صنعتی نیست، بلکه نمادی از باهم بودن، اندیشیدن و ساختن است و آینده روشن این گروه با همت و احساس مسئولیت همه ما رقم می‌خورد. ما در فولاد مبارکه ایمان داریم که با مهر، تعهد و مسئولیت جمعی، می‌توانیم پرچم افتخار این صنعت را همواره برافراشته نگاه داریم.

انتهای پیام/