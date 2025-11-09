خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:

افزایش سهم فولاد هرمزگان در بازارهای بین‌المللی و حرکت در مسیر رشد پایدار

افزایش سهم فولاد هرمزگان در بازارهای بین‌المللی و حرکت در مسیر رشد پایدار
کد خبر : 1711549
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان گفت: تلاش مستمر تیم فروش و بازاریاب و تداوم برنامه‌های توسعه بازار شرکت فولاد هرمزگان در هفت ماه نخست امسال منجر به موفقیت‌های متعدد به ویژه در حوزه صادرات شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مهدی شکری‌زاده با بیان این مطلب و با اشاره به عملکرد این شرکت در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: فولاد هرمزگان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اسلب کشور، در هفت ماه نخست سال جاری موفق شد رشد ۲۷درصدی میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کند. این عملکرد نشان‌دهنده تلاش مستمر تیم فروش و بازاریابی و تداوم برنامه‌های توسعه بازار شرکت است که منجر به تقویت جایگاه فولاد هرمزگان در بازار داخلی و بین‌المللی شده است.

وی افزود: استراتژی اصلی فولاد هرمزگان به این صورت تعریف شده است که در کنار تأمین بازار داخلی، به صادرات محصول در بازارهای بین المللی نیز توجه ویژه داشته باشد. حال با توجه به این موضوع و قرارگرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیل بالای فولاد هرمزگان، توانستیم علاوه بر تداوم جایگاه خود به‌عنوان صادرکننده نمونه استانی، در سال جاری نیز عنوان صادرکننده نمونه ملی را کسب کنیم. این موفقیت نتیجه تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات و مشتری‌مداری حرفه‌ای است.

شکری‌زاده در خصوص عملکرد صادراتی شرکت توضیح داد: در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، فروش صادراتی فولاد هرمزگان نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است. همچنین با وجود چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی، موفق شدیم بازار صادرات خود را حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: در صورت حمایت دولت و اصلاح سیاست‌های ارزی، حذف عوارض صادراتی، حجم صادرات شرکت رشد قابل توجهی خواهد داشت و پایداری و توسعه بازار صادراتی شرکت را تضمین می‌کند.

مدیر فروش و بازاریابی شرکت در پایان تأکید کرد: توسعه بازار، تحویل به موقع، ارتقای کیفیت محصولات و توجه ویژه به مشتریان، استراتژی اصلی ما برای حفظ جایگاه رقابتی و توسعه صادرات است. با این رویکرد، فولاد هرمزگان قادر است ضمن تأمین بازار داخل، سهم خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش و مسیر رشد پایدار را ادامه دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ