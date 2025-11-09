وی افزود: استراتژی اصلی فولاد هرمزگان به این صورت تعریف شده است که در کنار تأمین بازار داخلی، به صادرات محصول در بازارهای بین المللی نیز توجه ویژه داشته باشد. حال با توجه به این موضوع و قرارگرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیل بالای فولاد هرمزگان، توانستیم علاوه بر تداوم جایگاه خود به‌عنوان صادرکننده نمونه استانی، در سال جاری نیز عنوان صادرکننده نمونه ملی را کسب کنیم. این موفقیت نتیجه تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات و مشتری‌مداری حرفه‌ای است.

شکری‌زاده در خصوص عملکرد صادراتی شرکت توضیح داد: در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، فروش صادراتی فولاد هرمزگان نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است. همچنین با وجود چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی، موفق شدیم بازار صادرات خود را حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: در صورت حمایت دولت و اصلاح سیاست‌های ارزی، حذف عوارض صادراتی، حجم صادرات شرکت رشد قابل توجهی خواهد داشت و پایداری و توسعه بازار صادراتی شرکت را تضمین می‌کند.

مدیر فروش و بازاریابی شرکت در پایان تأکید کرد: توسعه بازار، تحویل به موقع، ارتقای کیفیت محصولات و توجه ویژه به مشتریان، استراتژی اصلی ما برای حفظ جایگاه رقابتی و توسعه صادرات است. با این رویکرد، فولاد هرمزگان قادر است ضمن تأمین بازار داخل، سهم خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش و مسیر رشد پایدار را ادامه دهد.