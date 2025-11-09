روز ملی کیفیت، تأکید بر کیفیت به عنوان ضرورت بقای اقتصادی و راهبرد اصلی صنعت فولاد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت فولاد خوزستان، روز ملی کیفیت، فرصتی است تا بار دیگر بر ارزش و اهمیت نهادینه‌سازی تفکر کیفی در تمام ابعاد زندگی فردی، سازمانی و ملی تاکید کنیم. کیفیت تنها در محصول نهایی معنا نمی‌یابد، بلکه در هر مرحله از اندیشه، طراحی، تولید و ارائه خدمات، تجلی پیدا می‌کند

در جهان امروز، کیفیت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا و رشد اقتصادی است. پیوند میان کیفیت و استاندارد، شالوده‌ی اصلی اعتماد در بازارها و پیش‌شرط حضور موثر در رقابت‌های بین‌المللی به‌شمار می‌آید. هنگامی که کیفیت در چرخه‌های اقتصادی نهادینه شود، بهره‌وری افزایش یافته، اتلاف منابع کاهش و توسعه پایدار به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود

شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ ترین صادرکننده‌ فولاد کشور و یکی از ارکان اصلی صنعت فولاد ایران عزیز، با رویکردی علمی و آینده‌نگر، ارتقای کیفیت را به‌عنوان محور اصلی استراتژی‌های تولید و توسعه خود برگزیده است. ما باور داریم که کیفیت حاصل تعهد، دانش و مشارکت جمعی است و هر گامی در مسیر بهبود، سرمایه‌ای ارزشمند برای سازمان و کشور محسوب می‌شود

در این روز بزرگ، ضمن گرامیداشت تلاش همه فعالان عرصه کیفیت، بر این باور تاکید می‌کنیم که حرکت به‌سوی آینده‌ای پایدار، تنها با نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت، احترام به استانداردها و تکیه بر توان ملی ممکن خواهد بود. امیدواریم با تکیه بر این اصول، مسیر تولید ملی را به سوی رقابت‌پذیری جهانی و توسعه پایدار هموار سازیم

