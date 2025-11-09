قدردانی فرمانده یگان ویژه استان خوزستان از تعاملات سازنده شرکت فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، این دیدار روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ و در راستای تعامل و همکاری میان شرکت فولاد خوزستان و یگان ویژه استان در دفتر معاون منابع انسانی و امور اجتماعی انجام شد.

سردار عابدی دوست در این دیدار اظهار داشت: اقتدار و آمادگی و هوشیاری یگان ویژه استان خوزستان از اولویت های امروز این مجموعه به شمار می رود.

وی ضمن قدردانی از همکاری های فی مابین، گفت: شرکت فولاد خوزستان قطب صنعت استان است و حمایت از آن، در واقع پشتیبانی از تولید، صنعت عظیم فولاد در استان و همچنین پایداری در اشتغال جوانان محسوب می شود.

عابدی دوست در پایان سخنان خود اظهار داشت: تعامل و همکاری دو سویه با شرکت فولاد خوزستان یکی از معیارهای اصلی ماست و امیدوارم با این نگاه بتوانیم در راستای رفع دغدغه های این مجموعه عظیم صنعتی استان در حیطه کاری خود، گام های موثری برداریم.

مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فولاد خوزستان در این دیدار اظهار داشت: امنیت امروز استان حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای سلحشور نظامی و انتظامی است. مجموعه یگان ویژه استان برای صیانت از امنیت عمومی و ارتقای آسایش و آرامش مردم از هیچ کوششی فروگذار نیستند.

وی افزود: این مجموعه توانمند و مخلص جهت برقراری امنیت همواره در کنار فولاد خوزستان بوده و این نگاه فرماندهی و نیروهای یگان ویژه نسبت به فولاد خوزستان قابل تقدیر است.

خاکبازان فرد در پایان افزود: امیدواریم با همکاری مستمر و تعامل دو سویه بتوانیم گام های بلندی در راستای پایداری تولید و در کنار آن نشاط اجتماعی در جامعه را همچون گذشته به ارمغان بیاوریم.

