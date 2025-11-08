تأکید استاندار خوزستان بر تسریع در اجرای پروژه مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک و پرداخت تسهیلات مورد نیاز
استاندار خوزستان، امروز شنبه ۱۷ آبانماه در جلسه بررسی وضعیت شرکتهای صنعتی استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، شنونده گزارشها و خواستههای مدیران واحدهای صنعتی از جمله مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع فولاد زاگرس، در این نشست، رضا شریفی، مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، گزارشی از روند اجرای پروژه و چالشهای پیشروی این طرح ارائه کرد. وی با اشاره به پیشرفت 75 درصدی عملیات اجرایی پروژه، مهمترین موانع موجود را در حوزه تأمین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد و خواستار تسریع در روند تخصیص منابع مصوب شد.
استاندار خوزستان پس از استماع این گزارش، ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه فولاد زاگرس در پیشبرد طرحهای صنعتی و اشتغالزا در شمال استان، بر لزوم تسریع در اجرای پروژه و تسهیل روند پرداخت تسهیلات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات و چالشهای تولید در بخشهای دولتی متمرکز شده و همین امر سبب شده است که به جای حل مسائل، گاهی شاهد افزایش موانع باشیم. باید با نگاه تسهیلگر و حمایتمحور به میدان بیاییم تا سرمایهگذاران با انگیزه بیشتری در استان فعالیت کنند.
در ادامه جلسه، جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور و هیأت دولت به استان در سال گذشته اظهار کرد: در آن سفر، اعتباری بالغ بر ۱۱.۵ همت برای اجرای طرحهای اشتغالزا و صنعتی استان در نظر گرفته شد. بر اساس دستورالعملها، اولویت با پروژههایی است که از پیشرفت فیزیکی بالا برخوردارند یا در آستانه بهرهبرداری قرار دارند.
وی افزود: پس از بررسی کارشناسی و تأیید کارگروه استانی، این پروژهها برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میشوند. انتظار میرود بانکها نیز در چارچوب مصوبات دولت، همکاری لازم را در جهت حمایت از تولید و اشتغالزایی داشته باشند.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: در صورت بروز هرگونه اختلاف یا تأخیر در روند اجرا، تصمیم نهایی با استانداری خواهد بود و هیچ مانع اداری نباید موجب توقف طرحهای اولویتدار شود.
در پایان این نشست مقرر شد وضعیت تأمین مالی پروژه فولاد زاگرس پیگیری گردد و نتیجه به استاندار خوزستان گزارش شود.