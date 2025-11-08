نگاهی به پیوند سرمایه، پایداری و بهرهوری
مدیریت داراییهای فیزیکی در فولاد خوزستان امروز فراتر از یک اقدام فنی، به راهبردی برای حفظ سرمایه، پایداری تولید و ارتقای بهرهوری تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در فضای پرتلاطم اقتصاد ایران، جایی که هزینههای تامین انرژی، نوسانات ارزی و محدودیت سرمایهگذاری صنعتی هر روز سنگینتر میشود، یکی از مهمترین چالشهای بنگاههای تولیدی، حفظ و بهرهبرداری موثر از سرمایههای موجود است. در چنین شرایطی، داراییهای فیزیکی (از ماشینآلات تا تجهیزات و زیرساختهای تولید) دیگر صرفاً ابزار کار نیستند؛ آنها سرمایههای حیاتی سازماناند که بقای اقتصادی و تداوم تولید به سلامت و کاراییشان وابسته است.
همین واقعیت، ضرورت نگاه نو به حوزهی نگهداشت را آشکار میکند. در گذشته، نگهداری و تعمیرات در بسیاری از صنایع نقشی واکنشی و حاشیهای داشت؛ زمانی به آن توجه میشد که تجهیزی از کار میافتاد. اما امروز، در شرکتهای پیشرو همچون فولاد خوزستان، این نگرش جای خود را به نظامی منسجم به نام «مدیریت داراییهای فیزیکی» (Physical Asset Management) داده است؛ نظامی که هدف آن نه صرفاً رفع خرابی، بلکه صیانت از سرمایه، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینههای پنهان توقف تولید و تضمین پایداری فرآیندهاست.
در همین راستا، تعریف و نهادینهسازی «مدیریت تعمیرات و نگهداری» در ساختار فولاد خوزستان پاسخی به یک ضرورت راهبردی بود. این شرکت با درک اهمیت حفظ سرمایههای فیزیکی، فرآیندهایی را طراحی کرده که بر پایهی پایش مداوم، تحلیل دادهها و تصمیمگیری مبتنی بر شاخصها عمل میکند. به بیان دیگر، فولاد خوزستان از «تعمیر پس از خرابی» به «مدیریت پیشگیرانه و پیشگویانه» گذار کرده است؛ حرکتی که نتیجهی آن افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش توقفهای اضطراری و ارتقای بهرهوری در مقیاس کل زنجیرهی تولید بوده است.
حضور سهروزهی ارزیابان انجمن نگهداری و تعمیرات ایران در این شرکت و اجرای فرآیند ارزیابی بر اساس مدل ملی PAMAWARD، گواهی بر همین رویکرد نظاممند است. در این ارزیابی، شاخصهایی چون دسترسپذیری و قابلیت اطمینان تجهیزات، اثربخشی کلی تجهیزات، مدیریت قطعات یدکی، ایمنی فنی، بهرهگیری از فناوریهای پایش وضعیت و بهبود مستمر، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
نقش این دستاوردها در حفظ سرمایه، انکارناپذیر است. هر ساعت توقف ناگهانی در خطوط فولاد، معادل از دست رفتن حجم بالایی از سرمایه، انرژی و فرصت تولید است. در مقابل، مدیریت هوشمندانهی داراییهای فیزیکی به معنای «حفاظت از سرمایهی ملی» است؛ چرا که افزایش عمر تجهیزات و جلوگیری از فرسایش داراییها، نوعی سرمایهگذاری بلندمدت برای پایداری اقتصادی سازمان محسوب میشود.
از سوی دیگر، این نظام نگهداشت به شکلی مستقیم بر پایداری تولید و امنیت صنعتی کشور اثر میگذارد. در شرایطی که تامین مواد اولیه و انرژی با محدودیت روبهروست، هر درصد بهبود در بهرهوری تجهیزات، برابر با صرفهجویی کلان در منابع ملی است. بدینترتیب، مدیریت داراییهای فیزیکی نه تنها سودآوری سازمان را تقویت میکند، بلکه به تابآوری صنعت در برابر بحرانها نیز کمک مینماید.
فولاد خوزستان با حضور فعال در فرآیند ارزیابی ملی و با رویکردی دادهمحور، بار دیگر نشان داده است که تعالی در نگهداشت، بخشی جداییناپذیر از راهبرد پایداری تولید است. این شرکت با سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی، استقرار سیستمهای هوشمند پایش وضعیت و فرهنگسازی در زمینهی نگهداری پیشگیرانه، توانسته است میان سه مؤلفهی «تجهیزات، دانش و انسان» توازن برقرار کند.
پایداری تولید، افزایش عمر تجهیزات، کاهش هزینههای غیرمستقیم و ارتقای ایمنی تنها بخشی از دستاوردهای این نگاه است. اما شاید مهمتر از همه، شکلگیری «فرهنگ نگهداشت» در لایههای مختلف سازمان باشد؛ فرهنگی که به کارکنان میآموزد هر تجهیز سالم، هر توقف کمتر و هر دادهی دقیقتر، خود شکلی از خلق ارزش و حفظ سرمایه است. مدیریت داراییهای فیزیکی در نهایت یادآور یک اصل بنیادین است: در صنعتی که سرمایههایش فلز و انرژیاند، دوام و موفقیت نه در ظرفیت تولید، بلکه در ظرفیت نگهداشت معنا مییابد.