به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن،  در جریان بازدید مدیران ارشد شرکت معدنی‌وصنعتی گل‌گهر از پروژه ملی شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو) در بندرعباس؛ بر اهمیت راهبردی این طرح در کاهش هزینه‌های حمل مواد فله، ارتقای بهره‌وری و نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی کشور تأکید شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)، مهندس ستوده‌‌ معاون طرح‌وتوسعه و مهندس شاهمرادی معاون بازرگانی شرکت معدنی‌وصنعتی گل‌گهر به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان ذیربط از پروژه شرکت هیمکو در بندرعباس بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت و چالش‌های موجود این طرح ملی قرار گرفتند.

محمدجواد خلیلی مدیرعامل شرکت هیمکو در این بازدید در خصوص میزان پیشرفت پروژه و اقدامات انجام شده در این مجموعه گزارشی ارائه داد.

مدیران شرکت معدنی‌وصنعتی گل‌گهر، پروژه هیمکو را یکی از حلقه‌های کلیدی توسعه زیرساخت‌های مهم کشور عنوان کرده و ابراز داشتند که بهره‌برداری کامل این پروژه؛ کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و بهبود زنجیره ارزش شرکت‌ها را به ‌دنبال خواهد داشت. آنها هیمکو را یکی از طرح‌های مهم و راهبردی برای رشد اقتصادی و اقتدار صنعتی ایران دانستند.

در این نشست همچنین مدیران بر لزوم تسریع در رفع موانع اجرایی و عملیاتی پروژه تأکید کردند تا هرچه سریع‌تر شاهد راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌های این مجموعه باشیم.

شتاب پروژه ملی هیمکو با حمایت سهامداران

مدیران در پایان این بازدید ابراز امیدواری کردند که با حمایت و هم‌افزایی تمامی بخش‌های مرتبط و سهامداران؛ پروژه هیمکو به‌ عنوان یک دستاورد ملی هر چه زودتر به بهره‌وری برسد تا به پیشبرد اهداف توسعه‌ای صنعت کشور کمک بسزایی کند.

یادآوری می‌شود شرکتهای تجلی توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گهرزمین، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، سهامدار این شرکت هستند.

 
