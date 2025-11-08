به گزارش روابط‌عمومی شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)، مهندس ستوده‌‌ معاون طرح‌وتوسعه و مهندس شاهمرادی معاون بازرگانی شرکت معدنی‌وصنعتی گل‌گهر به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان ذیربط از پروژه شرکت هیمکو در بندرعباس بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت و چالش‌های موجود این طرح ملی قرار گرفتند.

محمدجواد خلیلی مدیرعامل شرکت هیمکو در این بازدید در خصوص میزان پیشرفت پروژه و اقدامات انجام شده در این مجموعه گزارشی ارائه داد.

مدیران شرکت معدنی‌وصنعتی گل‌گهر، پروژه هیمکو را یکی از حلقه‌های کلیدی توسعه زیرساخت‌های مهم کشور عنوان کرده و ابراز داشتند که بهره‌برداری کامل این پروژه؛ کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و بهبود زنجیره ارزش شرکت‌ها را به ‌دنبال خواهد داشت. آنها هیمکو را یکی از طرح‌های مهم و راهبردی برای رشد اقتصادی و اقتدار صنعتی ایران دانستند.

در این نشست همچنین مدیران بر لزوم تسریع در رفع موانع اجرایی و عملیاتی پروژه تأکید کردند تا هرچه سریع‌تر شاهد راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌های این مجموعه باشیم.

شتاب پروژه ملی هیمکو با حمایت سهامداران

مدیران در پایان این بازدید ابراز امیدواری کردند که با حمایت و هم‌افزایی تمامی بخش‌های مرتبط و سهامداران؛ پروژه هیمکو به‌ عنوان یک دستاورد ملی هر چه زودتر به بهره‌وری برسد تا به پیشبرد اهداف توسعه‌ای صنعت کشور کمک بسزایی کند.

یادآوری می‌شود شرکتهای تجلی توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گهرزمین، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، سهامدار این شرکت هستند.