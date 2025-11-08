رمزگشایی بازده سرمایه در فناوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، شرکت‌ها می‌توانند با تمرکز بر چندین استراتژی اثبات‌شده، به‌طور قابل‌توجهی بهره‌وری بیشتری از فناوری سازمانی کسب کنند. برای مثال سرمایه‌گذاری در شبکه‌های بی‌سیم خصوصی و رایانش لبه‌ای داخلی (on-premise)، بازده سرمایه سریعی را برای اکثر شرکت‌های پذیرنده به همراه داشته است؛ ۸۷ درصد از سازمان‌ها در یک مطالعه، بازدهی قابل‌اندازه‌گیری را تنها در عرض یک سال مشاهده کردند.

ادغام در سراسر سیستم‌ها و دپارتمان‌ها، یک محرک کلیدی برای به حداکثر رساندن بازده است. بر اساس نظرسنجی ارزش فناوری دیلویت در سال ۲۰۲۵، نزدیک به نیمی از شرکت‌هایی که در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند، این کار را در برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) نیز انجام می‌دهند و این امر به‌عنوان ستون فقرات بهره‌وری عملیاتی و اتوماسیون فرایندها عمل می‌کند. این ادغام نه‌تنها سیلوهای دپارتمانی را به حداقل می‌رساند، بلکه فرهنگ‌سازمانی مشارکتی‌تر و داده‌محور را تقویت می‌کند.

بنابراین نه یک فناوری یکتا بلکه یک سبد سرمایه‌گذاری فناورانه متعادل برای موفقیت بلندمدت ضروری است. تحلیل دیلویت نشان می‌دهد که درحالی‌که طرح‌های هوش مصنوعی توجه و بودجه را به خود جلب می‌کنند، سازمان‌ها بیشترین ارزش پایدار را زمانی درک می‌کنند که هم‌زمان در پلتفرم‌های ابری، مدیریت داده و امنیت سایبری نیز سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌هایی که از تمرکز صرف منابع در یک حوزه اجتناب می‌کنند، نتایج بازده سرمایه تاب‌آورتر و مقیاس‌پذیرتری کسب خواهند کرد.

این رویکرد متعادل در سرمایه‌گذاری به‌خوبی در شکل شماره ۱ نشان داده شده است. این نمودار، که سناریوهای مختلف تخصیص بودجه فناوری اطلاعات را مدل‌سازی می‌کند، نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌ها می‌توانند با تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری خود از نگهداری سیستم‌های قدیمی (بخش خاکستری) به سمت سرمایه‌گذاری‌های تحول‌آفرین (بخش آبی تیره) و رشد کسب‌وکار (بخش آبی روشن)، ارزش و بازدهی بسیار بیشتری را آزاد کنند. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، سناریوی سوم با سرمایه‌گذاری بیشتر در تحول، بیشترین پتانسیل بازگشت سرمایه را ایجاد می‌کند.

از طرفی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) قابل‌اندازه‌گیری، برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری‌های فناوری سازمانی بنیادین هستند. هم شاخص‌های سخت (مانند صرفه‌جویی در هزینه، افزایش درآمد و بهینه‌سازی نیروی کار) و هم شاخص‌های نرم (مانند رضایت کارکنان، بهبود تصمیم‌گیری و حفظ مشتری) باید به‌طور منظم ارزیابی شوند. موفقیت به همسوسازی اهداف فناوری با نتایج کسب‌وکار و نظارت بر این شاخص‌ها برای اعتبارسنجی بازده سرمایه در هر مرحله بستگی دارد.

مسئله مهم دیگر، سرمایه‌ انسانی شرکت است. توانمندسازی مستمر نیروی کار و ایجاد مهارت‌های دیجیتال، بازدهی عمیق‌تری را به ارمغان می‌آورد. شرکت‌هایی که آموزش مداوم را در اولویت قرار می‌دهند و فرایندها را بر اساس بازخورد کارکنان به‌روز می‌کنند، به بهره‌وری و تعامل بیشتری دست می‌یابند. برای مثال، پلتفرم‌های یادگیری دیجیتال می‌توانند زمان رسیدن به شایستگی را برای کارکنان تسریع کنند و بهبودهای واضحی در سود نهایی ارائه دهند.

در نهایت، تعهد پایدار رهبری و حاکمیت شفاف برای به حداکثر رساندن سرمایه‌گذاری‌های فناوری حیاتی است. نظرسنجی دیلویت تأکید می‌کند که بیش از ۹۵ درصد از سازمان‌هایی که رشد ارزش بازار خود را به طرح‌های دیجیتال نسبت می‌دهند، همسویی روشن اجرایی و ساختارهای تشویقی را عامل این موفقیت می‌دانند. با گنجاندن تحول دیجیتال در استراتژی اصلی کسب‌وکار که توسط بازبینی‌های منظم پیشرفت و کار تیمی بین‌بخشی پشتیبانی می‌شود، شرکت‌ها اطمینان حاصل می‌کنند که فناوری سازمانی، بازدهی مداوم و مقیاس‌پذیری را ارائه می‌دهد.

منابع:

https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/triple-the-return-how-companies-can-get-more-from-enterprise-tech

https://www.nokia.com/newsroom/nokia-study-reveals-surge-of-roi-and-ai-enabled-use-cases-with-on-premise-edge-and-private-wireless/

https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/ai-tech-investment-roi.html

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20top%20trends%20in%20tech%202025/mckinsey-technology-trends-outlook-2025.pdf

https://www.ibm.com/think/insights/ai-roi

https://www.continu.com/blog/measuring-enterprise-lms-roi

انتهای پیام/