معاون اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان گفت: با برنامه‌ریزی اصولی و نگاه مثبت و متعالی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، این شرکت نماد بنگاه مسئولیت‌پذیر به ایفای مسئولیت اجتماعی و توجه به استعدادها و نیروهای بومی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در مراسم روز مربی و تجلیل از مربیان فولاد هرمزگان، روزبه زابلی، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، با اهدای لوح سپاس از تلاش‌های مربیانی که در سال‌های اخیر در پرورش قهرمانان ملی و بین‌المللی نقش‌آفرین بوده‌اند، قدردانی کرد.

وی در سخنانی ضمن تجلیل از جایگاه والای مربیان گفت: مربیان شالوده‌ اصلی موفقیت در ورزش هستند. هیچ قهرمانی بدون پشتوانه‌ مربی متعهد و آگاه شکل نمی‌گیرد. تلاش این عزیزان، سرمایه‌ای ماندگار برای ورزش استان و کشور است.

زابلی با اشاره به روند رشد ورزش در استان هرمزگان، عنوان کرد: پس از دوران دفاع مقدس، جامعه ورزشی هرمزگان با اتکا به دانش، ایمان و پشتکار مربیان خود، گام‌های مؤثری در مسیر رشد و توسعه برداشت و امروز این دستاوردها مایه‌ افتخار مردم استان است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت ورزش، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مربیان تأکید کرد و افزود: توسعه ورزش قهرمانی بدون توجه ویژه به مربیان امکان‌پذیر نیست. مربی، ستون اصلی پرورش استعدادها و پیشرفت ورزشکاران است.

معاون اداره ورزش و جوانان هرمزگان با تقدیر از نگاه مثبت و متعالی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، اظهار کرد: شرکت فولاد هرمزگان نشان داده با برنامه‌ریزی مناسب و اصولی می‌توان به اهداف بزرگ دست یافت و امیدوارم با این نگاه مثبت مهندس رحیم در آینده از فولاد هرمزگان در بخش ورزش بیشتر از اینها بشنویم.

زابلی در پایان شرکت فولاد هرمزگان را نماد بنگاه مسئولیت‌پذیر به ایفای مسئولیت اجتماعی و توجه به استعدادها و نیروهای بومی قلمداد کرد.

