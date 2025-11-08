به گزارش ایلنا، گروه فولاد مبارکه در ادامه فعالیت‌های خود در حوزه مسئولیت‌ اجتماعی، با اجرای طرح‌های پیشگیری و غربالگری سرطان در استان اصفهان، گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت عمومی و حمایت از اقشار مختلف جامعه برداشته است.

در این طرح، با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی استان، غربالگری گروه‌های هدف با هدف شناسایی زودهنگام بیماران در معرض خطر انجام می‌شود. این اقدام بخشی از برنامه‌های فولاد مبارکه برای توسعه سلامت جامعه در مناطق هم‌جوار و ایفای نقش مؤثرتر در مسئولیت‌ اجتماعی است.

مسئولان این شرکت تأکید کردند که توجه به سلامت کارکنان، خانواده‌ها و مردم منطقه، یکی از اولویت‌های اصلی فولاد مبارکه است و اجرای چنین طرح‌هایی در دستور کار سالانه شرکت قرار دارد.

گفتنی است؛ فولاد مبارکه پیش‌تر نیز در حوزه‌های مختلفی همچون حمایت از بیماران خاص، توسعه زیرساخت‌های درمانی و همکاری با نهادهای سلامت‌محور فعالیت داشته و به عنوان یکی از صنایع پیشرو در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی شناخته می‌شود.

