فولاد مبارکه؛ صنعتی مسئولیتپذیر برای پشتیبانی از سلامت مردم+فیلم
گروه فولاد مبارکه با اجرای طرحهای پیشگیری و غربالگری سرطان در استان اصفهان، گامی مؤثر در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود و حمایت از سلامت شهروندان برداشت.
به گزارش ایلنا، گروه فولاد مبارکه در ادامه فعالیتهای خود در حوزه مسئولیت اجتماعی، با اجرای طرحهای پیشگیری و غربالگری سرطان در استان اصفهان، گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت عمومی و حمایت از اقشار مختلف جامعه برداشته است.
در این طرح، با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی استان، غربالگری گروههای هدف با هدف شناسایی زودهنگام بیماران در معرض خطر انجام میشود. این اقدام بخشی از برنامههای فولاد مبارکه برای توسعه سلامت جامعه در مناطق همجوار و ایفای نقش مؤثرتر در مسئولیت اجتماعی است.
مسئولان این شرکت تأکید کردند که توجه به سلامت کارکنان، خانوادهها و مردم منطقه، یکی از اولویتهای اصلی فولاد مبارکه است و اجرای چنین طرحهایی در دستور کار سالانه شرکت قرار دارد.
گفتنی است؛ فولاد مبارکه پیشتر نیز در حوزههای مختلفی همچون حمایت از بیماران خاص، توسعه زیرساختهای درمانی و همکاری با نهادهای سلامتمحور فعالیت داشته و به عنوان یکی از صنایع پیشرو در اجرای مسئولیتهای اجتماعی شناخته میشود.