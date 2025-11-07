آیین اختتامیه ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت داراییهای شرکت فولاد خوزستان
آیین اختتامیه ارزیابی جایزه ملی تعالی و مدیریت داراییهای شرکت فولاد خوزستان، ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ به ریاست مهران پاکبین معاون بهرهبرداری و با حضور ناظر ارشد و پشتیبان ارزیابی و گروه ارزیابان به سرپرستی محسن شکارزاده ارزیاب ارشد تعالی نت و جمعی از مدیران فولاد خوزستان در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان برگزار شد.
سید علی سیدی پور ناظر ارشد و پشتیبان ارزیابی با تشکر از همکاری در این دوره از ارزیابی گفت: شرکت فولاد خوزستان جزو شرکتهایی است که به عنوان الگو، همواره سعی در ارتقای فرآیندها و مدیریت داراییها داشته است.
وی افزود: در پروتکل فرآیند ارزیابی، حفظ محرمانگی بهصورت تمام رعایت میشود. نظارت بر صحت انجام فرآیند بر عهده ما بوده و حل نکات مبهم را وظیفه خود میدانیم.
سیدیپور اظهار داشت: یکی از بزرگ ترین چالشهایی که در ارزیابی سازمانها وجود دارد، این عبارت است که ارتباط موثر و قابل ردیابی میان مدیریت و لایههای میانی و پایین سازمان مشاهده نشد؛ اما چنین عبارتی در ارزیابی فرآیندهای شرکت فولاد خوزستان مشاهده نمیشود. سازمانهایی که در ابتدا، میان و انتهای تعالی سازمانی قرار دارند، دو ویژگی منابع انسانی و مدیریت داده را باید در نظر داشته باشند. دادههای کامل و قابل اطمینان و مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات و همچنین تعالی کارکنان دو بال برای حرکت سازمان بهسوی جلو میباشد.
وی افزود: داده جزو نکات کلیدی و حیاتی سازمانها بهشمار میروند. از طرفی در کشور ما با محدودیت نرم افزاری مواجه هستیم؛ البته همواره جای بهبود در سازمان ها وجود دارد و می توان این موانع را با برنامه ریزی دقیق برطرف کنیم.
سیدی پور ادامه داد: برای اعطای جوایز، که هر سازمان به آن نیاز دارد؛ مدیریت دارایی فیزیکی موضوعی کلیدی و مهم است و از سویی در واقع نقش تاسیسات و تجهیزات نت، وظیفهی پویایی و بر روی ریل نگه داشتن آن را بر عهده دارد. شرکت فولاد خوزستان اگر بخواهد که به سوی تولید با سودآوری بیشتر حرکت کند، نیاز است که به موارد و الگوهای تعالی توجه نماید.
محسن شکارزاده ارزیاب ارشد تعالی نت با تشکر از بابت صبوری بخشهای شرکت فولاد خوزستان در مراحل ارزیابی گفت: قدم بعدی در شرکت فولاد خوزستان حرکت به سوی AM ها میباشد.
وی افزود: در ارزیابی این دوره نقاط قوت بسیاری مشاهده شد، اما نقاط قابل بهبود هم، برای تعالی سازمانها حتی سازمانهای پیشرو همواره وجود دارد. همچنین، مسیر تعالی، مسیری است که انتها ندارد.
شکارزاده خاطرنشان کرد: به دلیل بزرگی سازمان شرکت فولاد خوزستان، نیاز به زمان بیشتری برای بررسی فرآیندها بوده و گروه ارزیاب در چند روز آینده، پس از بررسی، نقاط قابل بهبودی را در صورت وجود، ارائه خواهد نمود.
مهران پاکبین معاون بهرهبرداری فولاد خوزستان گفت: حرکت به سوی تعالی یک راه بی پایان است. خرسندم که همکاران ما در سازمان به این نتیجه رسیدهاند که برای پیشرفت در زمینههای متفاوت، باید به سوی تعالی حرکت نمایند.
پاکبین با اشاره به محدودیتهای انرژی پیشآمده در سه سال گذشته اظهار داشت: با وجود محدودیتهای انرژی، کارکنان شرکت فولاد خوزستان تمام توان خود را برای ارتقای سطح اطلاعات خود در مدیریت و نگهداری داراییها بهکار بستهاند.
گفتنی است، جایزه ملی تعالی و مدیریت داراییها به سازمانها کمک میکند تا از نگاه صرفا عملیاتی عبور کرده و به سمت نگهداشت داده محور و مبتنی بر بهبود مستمر حرکت کنند. همچنین جایزه تعالی نگهداشت نه تنها یک رقابت سازنده میان واحدهای سازمان است، بلکه بستری است برای یادگیری، هم افزایی و اشتراک گذاری تجارب موفق در مدیریت دارایی فیزیکی. این جایزه بر پایه مدل های علمی و بین المللی طراحی شده است و هدف اصلی آن شناسایی و ترویج الگوهای برتر در نظام نگهداشت کشور است. جایزه ملی تعالی سازمانی در ۹ معیار فرهنگ سازمانی و رهبری، راهبردها، کارکنان، برنامهریزی و زمانبندی، مدیریت منابع، مدیریت کار و فرآیندها که جزو توانمندسازها و معیارهای بهبود قابلیت اطمینان و کسب و کار و عملکرد که منجر به بدست آمدن نتایج میشوند، مورد بررسی قرار میگیرد.