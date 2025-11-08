به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در راستای تکریم از پژوهش و نوآوری، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سالن مرکزی جلسات شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب و طی مراسمی با حضور مدیران ارشد شرکت پیشگامان و شرکت فولاد خوزستان، از پنج تن از کارکنان ارائه‌دهنده مقاله در "سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ کیش" با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.

در این جلسه که با حضور مهران یاقوت مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب و کامران طاهر مدیر تحقیقات، تکنولوژی و بهینه سازی شرکت فولاد خوزستان و دیگر مدیران ارشد این مجموعه همراه بود، از آقایان حاتم حردانی، سید محمدعلی طیب‌زاده، پروانه پیرمرادی، ندا منحوش و ندا کلانتر رشیدی به‌پاس ارائه مقالات ارزشمندشان در رویداد بین‌المللی سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ کیش، قدردانی به عمل آمد.

مهران یاقوت مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب، در این مراسم با خوش‌آمدگویی و تشکر از کارکنان پژوهشگر، اظهار داشت: شما سعی کردید خود را محدود به کار روتین و یکنواخت نکرده و با تلاش و نوآوری، الگویی برای دیگر همکاران باشید.

وی افزود: فعالیت علمی خود را صرفاً به یک فوق برنامه محدود نکنید و همواره برای عملیاتی کردن ایده‌هایتان ثابت قدم باشید و حاصل این دستاوردها موجب افتخار شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب و گروه بزرگ فولاد خوزستان است.

کامران طاهر مدیر تحقیقات، تکنولوژی و بهینه سازی فولاد خوزستان نیز در این مراسم، جهت حمایت و به کارگیری طرح‌ها و ایده‌های علمی کارکنان اعلام آمادگی کرد.

وی با اشاره به بروزرسانی دستورالعمل‌های حمایتی گفت: در حال ویرایش و به روز رسانی دستور العمل‌هایی هستیم که امکان بیشتری برای حمایت و قدردانی از پژوهشگران را برای ما ایجاد کند. ما در راستای عملیاتی نمودن طرح‌ها و ایده‌های همکاران، از آنان حمایت خواهیم کرد.

امین نیکخو مدیر منابع انسانی شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب نیز با قدردانی از مدیرعامل به دلیل حمایت از چنین رویدادهایی، برگزاری این جلسات را عاملی مهم برای تقویت روحیه پژوهش و ایجاد انگیزه در بین کارکنان دانست.

گفتنی است، این مراسم که با شرح کوتاهی از مقالات ارائه‌شده توسط کارکنان همراه بود، در فضایی صمیمی و با اهدای لوح تقدیر به پایان رسید و گامی موثر در راستای ترویج فرهنگ تحقیق، توسعه و نوآوری در صنعت فولاد ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/