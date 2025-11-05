آخرین قاب از ایران کانماین ۱۴۰۴
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی ایران (ایران کانماین) با حضور پررنگ هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و شرکتهای زیرمجموعه آن از صبانور و تجلی تا هیمکو، فولاد کردستان، فولاد اقلید پارس، فولاد آرتاویل، گسترش کاتالیست ایرانیان، پویا انرژی، اکتشافی پایا، یاقوت توسعه معادن و معدنکار باختر به ایستگاه پایانی خود رسید.
