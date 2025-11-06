گام بلند «گهرزمین» در مسیر توسعه پایدار کشور
معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع سایت بردسیر شرکت گهرزمین اعلام کرد: پست اختصاصی برق ۴۰۰/۳۳ کیلوولت با هدف تأمین پایدار انرژی طرحهای توسعهای شرکت گهرزمین، در چهاردهم آبانماه ۱۴۰۴ به شبکه سراسری برق کشور متصل و برقدار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، علی اکبر اکبری مدیر مجتمع سایت بردسیر شرکت گهرزمین گفت: این پست شامل دو ترانسفورماتور ۴۰۰/۳۳ کیلوولت، دو بیخط، دو بیترانس و سه بینیروگاهی است که زیرساخت لازم برای گسترش پروژههای آینده گهرزمین را فراهم میکند. در سطح ۳۳ کیلوولت نیز تجهیزات کامل برای تأمین برق مجتمع صنعتی و توسعههای آتی نصب و آماده بهرهبرداری شد.
اکبری افزود: اجرای این پروژه با سرمایهگذاری یکهزار میلیارد تومانی و در مدت ۱۲ ماه انجام شد. بهرهبرداری از این پست، نمادی از اتکای گهرزمین به توان مهندسی داخلی و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی و تحقق توسعه پایدار کشور به شمار میرود.