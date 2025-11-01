خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال گسترده از غرفه شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در نمایشگاه بین‌المللی فولاد 404

استقبال گسترده از غرفه شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در نمایشگاه بین‌المللی فولاد 404
کد خبر : 1710035
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در اقدامی کم‌نظیر از زمان تأسیس خود، برای نخستین‌بار در نمایشگاه بین‌المللی فولاد، مهم‌ترین گردهمایی شرکت‌های فولادی کشور، حضور یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیشمک، این حضور در حالی صورت گرفت که نشست خبری مدیران شرکت با محوریت «تأمین مالی از بازار سرمایه» نیز هم‌زمان با مراسم افتتاحیه سمپوزیوم فولاد ۴۰۴ در تاریخ ۶ آبان‌ماه برگزار شد و مورد توجه مدیران ارشد حوزه معدن و فولاد قرار گرفت. این نشست با حضور بیش از ۲۵ خبرنگار تخصصی این حوزه همراه بود و بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان صنعت فولاد داشت.

این رویداد، نقطه‌عطفی در مسیر دیده‌شدن نام فولاد زاگرس اندیمشک در کنار بزرگ‌ترین شرکت‌های فولاد و معدن کشور به‌شمار می‌آید.

در ادامه، ویدئویی کوتاه از استقبال گسترده مدیران، فعالان و خبرنگاران حوزه معدن و فولاد کشور از غرفه شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در بازه زمانی ششم تا هشتم آبان‌ماه را مشاهده می‌فرمایید.

حجم ویدیو: 18.69M | مدت زمان ویدیو: 00:01:14 دانلود ویدیو

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ