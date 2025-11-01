به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیشمک، این حضور در حالی صورت گرفت که نشست خبری مدیران شرکت با محوریت «تأمین مالی از بازار سرمایه» نیز هم‌زمان با مراسم افتتاحیه سمپوزیوم فولاد ۴۰۴ در تاریخ ۶ آبان‌ماه برگزار شد و مورد توجه مدیران ارشد حوزه معدن و فولاد قرار گرفت. این نشست با حضور بیش از ۲۵ خبرنگار تخصصی این حوزه همراه بود و بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان صنعت فولاد داشت.

این رویداد، نقطه‌عطفی در مسیر دیده‌شدن نام فولاد زاگرس اندیمشک در کنار بزرگ‌ترین شرکت‌های فولاد و معدن کشور به‌شمار می‌آید.

در ادامه، ویدئویی کوتاه از استقبال گسترده مدیران، فعالان و خبرنگاران حوزه معدن و فولاد کشور از غرفه شرکت فولاد زاگرس اندیمشک در بازه زمانی ششم تا هشتم آبان‌ماه را مشاهده می‌فرمایید.