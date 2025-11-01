نام اندیمشک در قلب صنعت فولاد کشور درخشید
حضور نخستینبار مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک در نمایشگاه بینالمللی فولاد 404 کیش، همراه با برگزاری نشست خبری درباره ورود این شرکت به بازار سرمایه، موجی از توجه فعالان صنعت فولاد را به ظرفیتهای توسعهای جنوب غرب کشور جلب کرد و نام اندیمشک را بار دیگر در نقشه صنعتی کشور برجسته ساخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، شرکت فولاد زاگرس اندیمشک پس از گذشت بیش از پنج سال از آغاز فعالیت خود، برای نخستینبار در نمایشگاه بینالمللی فولاد حضور یافت. این اتفاق در حالی بود که در حاشیه افتتاحیه سمپوزیوم 404، نشست خبری مدیران شرکت با محور تأمین مالی از بازار سرمایه برگزار شد؛ نشستی که بازتاب گستردهای در میان فعالان صنعت فولاد داشت و نام اندیمشک را در فضای صنعتی کشور برجسته کرد.
این حضور همزمان با یادآوری نقش تاریخی مردم اندیمشک در دوران دفاع مقدس، بار دیگر نشان داد که فرزندان این دیار، چه در جبهه مقاومت و چه در عرصه اقتصاد، با همت و اراده در مسیر توسعه کشور گام برمیدارند.
اهداف حضور فولاد زاگرس در نمایشگاه
به گفته محمدرضا خزائی، مدیر روابطعمومی فولاد زاگرس اندیمشک، هدف از حضور در این رویداد بینالمللی معرفی ظرفیتهای تولیدی و توسعهای شرکت، برقراری ارتباط با سرمایهگذاران جدید و گسترش تعامل با فعالان زنجیره فولاد کشور بوده است.
وی اظهار کرد: «غرفه فولاد زاگرس در نمایشگاه فولاد 404 کیش به محلی برای گفتوگوهای تخصصی و تبادل نظر میان فعالان اقتصادی، کارشناسان و مدیران پروژه تبدیل شد و فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای اندیمشک در صنعت فولاد فراهم آورد.»
مسیر توسعه و برنامههای آینده
طبق اعلام روابطعمومی شرکت، فولاد زاگرس اندیمشک در حال برنامهریزی برای اجرای طرحهای توسعهای در حوزه تولید آهن اسفنجی و فولادسازی است. این طرحها در مراحل نهایی طراحی و اخذ مجوز قرار دارند و تأمین مالی آنها از طریق بازار سرمایه دنبال خواهد شد.
همچنین با بهرهگیری از فناوریهای نوین و رعایت اصول زیستمحیطی، شرکت قصد دارد در مسیر تولید فولاد سبز گام بردارد و نقش خود را در کاهش آلایندگیهای صنعتی ایفا کند.
تأکید بر شفافیت و اشتغالزایی
مهندس رضا شریفی، مدیرعامل فولاد زاگرس اندیمشک، با اشاره به اهمیت این حضور گفت:
«شرکت فولاد زاگرس با اتکا به نیروی انسانی متخصص و رویکرد توسعه پایدار، در مسیر تبدیلشدن به یکی از بازیگران اصلی زنجیره فولاد در جنوب و غرب کشور حرکت میکند.»
او افزود: «ورود فولاد زاگرس به بازار سرمایه، فصل تازهای از شفافیت مالی، جذب سرمایه و رونق اشتغال در منطقه خواهد بود و زمینه افزایش بهرهوری و توسعه زیرساختهای صنعتی را فراهم میکند.»
نمایش توان صنعتی جنوب غرب کشور
نمایشگاه بینالمللی فولاد 404 کیش با حضور بیش از ۳۲۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار شد و بهعنوان بزرگترین گردهمایی فعالان صنعت فولاد کشور شناخته میشود.
حضور موفق فولاد زاگرس اندیمشک در این رویداد، نشاندهنده پویایی صنعت فولاد در جنوب غرب ایران و ظرفیتهای توسعه در این منطقه است.
درباره فولاد زاگرس اندیمشک
شرکت فولاد زاگرس اندیمشک با هدف توسعه زیرساختهای صنعتی جنوب غرب کشور و بهرهبرداری از ظرفیتهای بومی تأسیس شد و در طول فعالیت خود با تمرکز بر تولید محصول باکیفیت، اشتغالزایی و جذب سرمایه داخلی و خارجی، جایگاه قابلتوجهی در صنعت فولاد کشور کسب کرده است.
این شرکت در مسیر تکمیل زنجیره فولاد از احیا تا فولادسازی و نورد حرکت میکند و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و رعایت اصول توسعه پایدار، نقش مهمی در ارتقای جایگاه صنعتی استان خوزستان و شهرستان اندیمشک ایفا خواهد کرد.