به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فولاد زاگرس، پروژه فولاد زاگرس اندیمشک یکی از طرح‌های مهم در حال اجرای جنوب کشور است که در فاز نخست ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن شمش را هدف‌گذاری کرده و تاکنون به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. همچنین در فاز دوم، ظرفیت تولید به ۸۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت ۱.۴ میلیون تن نیز در برنامه توسعه این مجموعه قرار دارد.

مواد اولیه این پروژه از استان خوزستان تأمین خواهد شد و هم‌اکنون مشتریان نوردی استان برای پیش‌خرید محصولات شمش این شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند.

این شرکت همچنین مجوز «سهامی عام پروژه» را دریافت کرده و در ماه‌های آینده برای تأمین مالی فازهای توسعه‌ای خود وارد بازار سرمایه خواهد شد.

گفتنی است، در حاشیه حضور فولاد زاگرس در نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۴۰۴ کیش، تصاویر اختصاصی از حضور مهمانان و بازدیدکنندگان ثبت و منتشر شد.