خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور ارزیابان برجسته‌ی انجمن نگهداری و تعمیرات ایران؛

برگزاری جلسه‌ افتتاحیه‌ ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداشت و مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت فولاد خوزستان

برگزاری جلسه‌ افتتاحیه‌ ارزیابی جایزه ملی تعالی نگهداشت و مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت فولاد خوزستان
کد خبر : 1710018
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه افتتاحیه ارزیابی هشتمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداشت و مدیریت دارایی‌های فیزیکی روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور ارزیابان برجسته‌ی انجمن تعمیرات و نگهداری ایران به سرپرستی محسن شکارزاده، مهران پاک بین معاون بهره برداری، میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه، مسعود شعبانی‌نیا سرپرست مدیریت بخش نگهداری و تعمیرات و جمعی از مسئولان شرکت فولاد خوزستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان، جلسه افتتاحیه ارزیابی هشتمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداشت و مدیریت دارایی‌های فیزیکی روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور ارزیابان برجسته‌ی انجمن تعمیرات و نگهداری ایران به سرپرستی محسن شکارزاده، مهران پاک بین معاون بهره برداری، میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه، مسعود شعبانی‌نیا سرپرست مدیریت بخش نگهداری و تعمیرات و جمعی از مسئولان شرکت فولاد خوزستان برگزار شد.

این جلسه به ریاست مهران پاک‌بین معاون بهره‌برداری شرکت فولاد خوزستان، برگزار و در آن شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی معرفی و تشریح گردید.

مهران پاک‌بین معاون بهره‌برداری فولاد خوزستان، در این مراسم ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران و گروه ارزیابی‌کننده بیان داشت: این جایزه نه تنها فرصتی برای شناسایی و ارزیابی عملکرد در حوزه نگهداری و تعمیرات است، بلکه به عنوان پلی برای انتقال تجربیات و تبادل دانش در این حوزه نیز عمل می‌کند.

در آغاز این مراسم، محسن شکارزاده ارزیاب ارشد انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به تشریح شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی پرداخت. 

وی گفت: این معیارها شامل بسترسازی برای دست‌یابی به تعالی در مدیریت دارایی‌ها، مدیریت اطلاعات و داده‌های دارایی‌های فیزیکی، جلوگیری از تکرار عیوب و کاهش پیامدهای خرابی‌ها، بهینه‌سازی برنامه‌ها و مدیریت منابع، مدیریت فعالیت‌های چرخه عمر دارایی‌ها و همچنین بهبود مستمر عملکرد خواهد بود. 

این فرآیند ارزیابی به منظور تحقق اهداف بلندمدت در جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری در صنایع بزرگ مانند فولاد خوزستان طراحی شده است.

گفتنی‌ است، ارزیابی عملکرد شرکت فولاد خوزستان در حوزه نگهداری و تعمیرات فیزیکی جایزه ملی تعالی، طی سه روز و در بازه زمانی ۱۳ لغایت ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ