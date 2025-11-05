به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان، جلسه افتتاحیه ارزیابی هشتمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداشت و مدیریت دارایی‌های فیزیکی روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور ارزیابان برجسته‌ی انجمن تعمیرات و نگهداری ایران به سرپرستی محسن شکارزاده، مهران پاک بین معاون بهره برداری، میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه، مسعود شعبانی‌نیا سرپرست مدیریت بخش نگهداری و تعمیرات و جمعی از مسئولان شرکت فولاد خوزستان برگزار شد.

این جلسه به ریاست مهران پاک‌بین معاون بهره‌برداری شرکت فولاد خوزستان، برگزار و در آن شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی معرفی و تشریح گردید.

مهران پاک‌بین معاون بهره‌برداری فولاد خوزستان، در این مراسم ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران و گروه ارزیابی‌کننده بیان داشت: این جایزه نه تنها فرصتی برای شناسایی و ارزیابی عملکرد در حوزه نگهداری و تعمیرات است، بلکه به عنوان پلی برای انتقال تجربیات و تبادل دانش در این حوزه نیز عمل می‌کند.

در آغاز این مراسم، محسن شکارزاده ارزیاب ارشد انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به تشریح شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی پرداخت.

وی گفت: این معیارها شامل بسترسازی برای دست‌یابی به تعالی در مدیریت دارایی‌ها، مدیریت اطلاعات و داده‌های دارایی‌های فیزیکی، جلوگیری از تکرار عیوب و کاهش پیامدهای خرابی‌ها، بهینه‌سازی برنامه‌ها و مدیریت منابع، مدیریت فعالیت‌های چرخه عمر دارایی‌ها و همچنین بهبود مستمر عملکرد خواهد بود.

این فرآیند ارزیابی به منظور تحقق اهداف بلندمدت در جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری در صنایع بزرگ مانند فولاد خوزستان طراحی شده است.

گفتنی‌ است، ارزیابی عملکرد شرکت فولاد خوزستان در حوزه نگهداری و تعمیرات فیزیکی جایزه ملی تعالی، طی سه روز و در بازه زمانی ۱۳ لغایت ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ صورت خواهد پذیرفت.

