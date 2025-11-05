خبرگزاری کار ایران
گهرزمین، وارد بازار شمش فولادی شد
در مسیر توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش، پذیرش شمش فولادی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در بورس کالای ایران با موفقیت انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، ضمن تشریح اهمیت این رویداد اظهار داشت: ورود گهرزمین به عرصه تولید و عرضه شمش فولادی، گامی راهبردی در جهت تکمیل حلقه‌های ارزش و تحقق چشم‌انداز تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی زنجیره فولاد کشور است. این اقدام نشانه‌ای روشن از بلوغ فنی، توان تولید و انسجام مدیریتی در مجموعه گهرزمین محسوب می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نخستین عرضه رسمی شمش فولادی گهرزمین روز دوشنبه هفته جاری در رینگ معاملاتی بورس کالای ایران صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل گهرزمین در ادامه تأکید کرد: توسعه متوازن از معدن تا فولاد، راهبرد کلیدی گهرزمین در دوره جدید مدیریتی است. حضور در بازار شمش فولادی زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده، تنوع درآمدی و ارتقای جایگاه شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی خواهد بود.

