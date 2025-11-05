خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح دوم تولید ورق قلع‌اندود توان‌آوران آسیا با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون یورویی در آستانه کلنگ‌زنی است

طرح دوم تولید ورق قلع‌اندود توان‌آوران آسیا با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون یورویی در آستانه کلنگ‌زنی است
کد خبر : 1709685
لینک کوتاه کپی شد.

عملکرد تولید و بودجه شرکت صنایع فولاد توان‌آوران آسیا طی 7 ماه گذشته مطلوب بوده است؛ طرح توسعه خط دوم تولید ورق قلع‌اندود با هدف افزایش ظرفیت دو برابری شرکت و با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیون یورو، به‌زودی کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سجاد طهماسبی، معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه در بازدید از شرکت صنایع فولاد توان‌آور آسیا گفت: صنایع فولاد توان‌آور آسیا در بخش‌های تولید، فروش و تأمین مواد اولیه براساس بودجه مصوب هیئت‌مدیره فولاد مبارکه حرکت کرده و برنامه‌های مهندسی و توسعه‌ای این شرکت نیز به‌خوبی در حال پیشرفت است.

پس از انجام مراحل قانونی مناقصه و انتخاب پیمانکار، با اتکا به ظرفیت‌های مهندسی داخلی و بهره‌گیری از مشارکت تکنولوگ های خارجی، عملیات اجرایی طرح دوم تولید ورق قلع‌اندود آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود این پروژه در بازه زمانی ۳۰ تا ۳۶ ماهه به بهره‌برداری برسد.

توان‌آوران آسیا یکی از شرکت‌های منحصر‌به‌فرد کشور در عرصه تولید ورق قلع‌اندود است و نقشی مهم در تکمیل زنجیره ارزش فولاد مبارکه در بخش پایین‌دست ایفا می‌کند. اجرای این طرح توسعه‌ای، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تولید کشور  و توسعه منطقه و نیز و تقویت صنایع بسته‌بندی و کنسروسازی داخلی خواهد بود.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، طرح دوم توان‌آوران آسیا حدود ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت تولید این مجموعه دو برابر شده و زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی متخصص و کارگر بومی فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ