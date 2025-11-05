به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سجاد طهماسبی، معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه در بازدید از شرکت صنایع فولاد توان‌آور آسیا گفت: صنایع فولاد توان‌آور آسیا در بخش‌های تولید، فروش و تأمین مواد اولیه براساس بودجه مصوب هیئت‌مدیره فولاد مبارکه حرکت کرده و برنامه‌های مهندسی و توسعه‌ای این شرکت نیز به‌خوبی در حال پیشرفت است.

پس از انجام مراحل قانونی مناقصه و انتخاب پیمانکار، با اتکا به ظرفیت‌های مهندسی داخلی و بهره‌گیری از مشارکت تکنولوگ های خارجی، عملیات اجرایی طرح دوم تولید ورق قلع‌اندود آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود این پروژه در بازه زمانی ۳۰ تا ۳۶ ماهه به بهره‌برداری برسد.

توان‌آوران آسیا یکی از شرکت‌های منحصر‌به‌فرد کشور در عرصه تولید ورق قلع‌اندود است و نقشی مهم در تکمیل زنجیره ارزش فولاد مبارکه در بخش پایین‌دست ایفا می‌کند. اجرای این طرح توسعه‌ای، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تولید کشور و توسعه منطقه و نیز و تقویت صنایع بسته‌بندی و کنسروسازی داخلی خواهد بود.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، طرح دوم توان‌آوران آسیا حدود ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت تولید این مجموعه دو برابر شده و زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی متخصص و کارگر بومی فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/