طرح دوم تولید ورق قلعاندود توانآوران آسیا با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون یورویی در آستانه کلنگزنی است
عملکرد تولید و بودجه شرکت صنایع فولاد توانآوران آسیا طی 7 ماه گذشته مطلوب بوده است؛ طرح توسعه خط دوم تولید ورق قلعاندود با هدف افزایش ظرفیت دو برابری شرکت و با سرمایهگذاری حدود ۱۰۰ میلیون یورو، بهزودی کلنگزنی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سجاد طهماسبی، معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه در بازدید از شرکت صنایع فولاد توانآور آسیا گفت: صنایع فولاد توانآور آسیا در بخشهای تولید، فروش و تأمین مواد اولیه براساس بودجه مصوب هیئتمدیره فولاد مبارکه حرکت کرده و برنامههای مهندسی و توسعهای این شرکت نیز بهخوبی در حال پیشرفت است.
پس از انجام مراحل قانونی مناقصه و انتخاب پیمانکار، با اتکا به ظرفیتهای مهندسی داخلی و بهرهگیری از مشارکت تکنولوگ های خارجی، عملیات اجرایی طرح دوم تولید ورق قلعاندود آغاز خواهد شد و انتظار میرود این پروژه در بازه زمانی ۳۰ تا ۳۶ ماهه به بهرهبرداری برسد.
توانآوران آسیا یکی از شرکتهای منحصربهفرد کشور در عرصه تولید ورق قلعاندود است و نقشی مهم در تکمیل زنجیره ارزش فولاد مبارکه در بخش پاییندست ایفا میکند. اجرای این طرح توسعهای، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تولید کشور و توسعه منطقه و نیز و تقویت صنایع بستهبندی و کنسروسازی داخلی خواهد بود.
طبق برنامهریزی انجامشده، طرح دوم توانآوران آسیا حدود ۱۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری نیاز دارد و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت تولید این مجموعه دو برابر شده و زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی متخصص و کارگر بومی فراهم خواهد شد.