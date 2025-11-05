به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمید گله‌داری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان در نشست هماهنگی طرح غربالگری و پایش سلامت (سرطان کولورکتال و سینه در استان اصفهان) گفت:در چنین شرایطی، فولاد مبارکه با رویکردی راهبردی و فراتر از مسئولیت اجتماعی پای این طرح آمده است؛ تصمیمی که ریشه در نگاه هوشمند به آینده سلامت استان دارد.

این همراهی تنها تأمین مالی نیست؛ مشارکتی است برای ایجاد زیرساخت پایدار تشخیص زودهنگام، توسعه تجهیزات کلینیکی، راه‌اندازی مرکز سونوگرافی برای اقشار کم‌برخوردار، تقویت شبکه ارجاع و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید گزارش‌دهی. این انتخاب داوطلبانه، نشان می‌دهد فولاد مبارکه صرفاً یک بنگاه صنعتی نیست؛ ستون‌ فکری و عملی امنیت سلامت اصفهان است و می‌خواهد مردم این استان همان‌قدر که از صنعت آن بهره می‌برند، از سلامت آن نیز بهره‌مند شوند.

این برنامه، فراخوان غربالگری بیش از یک میلیون نفر در سراسر استان است؛ برنامه‌ای که به شکل علمی و مرحله‌بندی‌شده اجرا می‌شود تا نه‌تنها تشخیص دقیق انجام گیرد، بلکه درمان به‌موقع امکان‌پذیر باشد و هیچ بیمار مثبت رها نشود. برآوردها نشان می‌دهد اگر تنها در سرطان کولورکتال بتوانیم حدود ۴۰۰۰ پولیپ پیش‌سرطانی را شناسایی و حذف کنیم، از تبدیل آن‌ها به سرطان پیشگیری و حداقل ۸ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم درمان در سال‌های آینده صرفه‌جویی خواهیم کرد؛ عددی که نشان می‌دهد مشارکت فولاد مبارکه نه تنها اقدامی سلامتی‌محور، بلکه یک سرمایه‌گذاری بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای استان است.

این طرح بر اساس دستور و پیگیری مدیرعامل محترم فولاد مبارکه برای اجرای آن در کل استان اصفهان طراحی شده و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان را در کنار هم قرار داده تا استان به‌طور یکپارچه وارد این مسیر شود. فولاد مبارکه امروز نقشی فراتر از تأمین بودجه دارد؛ نقش یک رهبر توسعه سلامت که به جای نگاه کوتاه‌مدت، آینده خانواده‌های این استان را هدف قرار داده است. این همکاری می‌تواند الگوی کشور شود؛ الگویی که نشان می‌دهد صنعت وقتی کنار سلامت می‌ایستد، نتیجه آن نه یک پروژه، بلکه یک تحول ماندگار در زندگی مردم است.

انتهای پیام/