سلامت، محرومیت زدایی و انس با قرآن سه محور اصلی فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی
در فولاد مبارکه دوره نگاههای موردی و احساسی در مسئولیتهای اجتماعی به پایان رسیده است. امروز براساس مطالعات علمی، تجربه جهانی و نیاز واقعی جامعه، مسیر جدیدی را آغاز کردهایم تا این مسئولیت مهم در قالب یک برنامه حکمرانی اجتماعی، نظاممند، هدفمند و با قابلیت سنجش اجرا شود؛ الگویی که بتوان به آن اتکا کرد و آن را در سطح ملی توسعه داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست هماهنگی طرح غربالگری و پایش سلامت (سرطان کولورکتال و سینه در استان اصفهان) گفت:سه محور اصلی سلامت، محرومیتزدایی و توسعه فرهنگی-اجتماعی با تمرکز بر انس با قرآن در دستور کار قرار گرفته است؛ برنامههایی دقیق، با اهداف مشخص و دوره زمانی روشن که هدف آنها خلق اثر ماندگار، ایجاد زیرساختهای پایدار و توانمندسازی جامعه است. ما به دنبال پروژههایی هستیم که بتوان در پایان مسیر با افتخار از آنها دفاع کرد.
ورود گروه فولاد مبارکه به حوزه پیشگیری و غربالگری سرطان، بیانگر نگاه بلندمدت ما به سلامت آحاد مردم استان اصفهان است. این طرح میتواند تبدیل به یک الگوی ملی در مشارکت صنعت و نظام سلامت شود و نقش اثربخشی در کاهش آلام مردم و حفظ بنیان خانوادهها ایفا کند. هدف آن است که مدل همکاری طراحیشده، بهعنوان یک تجربه موفق در صنایع کشور مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
در کنار این برنامه، تجربه موفق گروه فولاد مبارکه برای آموزش و توانمندسازی در شرق اصفهان نشان داد که محرومیتزدایی زمانی مؤثر و پایدار خواهد بود که با مشارکت مردم، ایجاد زیرساخت، نهادسازی و آموزش همراه باشد. پروژههای درمانی، کشاورزی و اجتماعی در این منطقه ثابت کرد که رویکرد توانمندسازی، ضریب موفقیت و رضایت عمومی را به شکل چشمگیری افزایش میدهد و این مسیر در سراسر استان توسعه خواهد یافت.
پروژه انتقال آب به فولاد مبارکه با سرمایهگذاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان، نمونه عملی تعهد ما به توسعه زیرساختهای حیاتی و حل چالشهای تاریخی استان است. این پروژه، نشان داد که در سختترین شرایط اقتصادی نیز میتوان طرحهای راهبردی و ملی را با اراده و برنامهریزی به نتیجه رساند.
انتظار داریم با تشکیل شورای راهبری مشترک و تدوین استانداردهای اجرایی و اطلاعرسانی، این طرح به الگویی برای تعامل راهبردی صنعت و بخش سلامت تبدیل شود. هدف ما اثبات این است که مسئولیت اجتماعی میتواند راهبردی، آیندهساز و مبتنی بر اثربخشی واقعی باشد؛ مسیری که ثمره آن، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم استان و الگوسازی برای صنعت کشور خواهد بود.