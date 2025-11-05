فولاد مبارکه صنعتی افتخارآفرین و همراه همیشه سلامت استان اصفهان است
سلامت حق مردم و وظیفه حاکمیت است و پیشگیری بسیار کمهزینهتر و مؤثرتر از درمان است؛ امروز با افزایش سن و تغییر سبک زندگی، روند ابتلا به سرطانها در کشور و استان رو به افزایش است و غربالگری، ضرورت نظام سلامت است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، شاهین شیرانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست هماهنگی طرح غربالگری و پایش سلامت (سرطان کولورکتال و سینه در استان اصفهان) گفت:این طرح بزرگترین پروژه سلامتمحور استان اصفهان است و با حضور اساتید برجسته و مستندات علمی دقیق اجرا میشود تا در برابر هر ارزیابی و نقد علمی قابل دفاع باشد و بتواند الگویی برای کشور و حتی دنیا قرار گیرد.
این برنامه بهعنوان یک ابرپروژه تحقیقاتی تعریف شده و با جمعیت هدف گسترده، ظرفیت ایجاد بیگدیتا و استفاده از هوش مصنوعی، بهویژه در گزارشهای ماموگرافی را فراهم میکند تا دقت تشخیص افزایش یابد و مسیر علمی آینده کشور تغییر کند.
از فولاد مبارکه بهعنوان صنعتی افتخارآفرین و همراه همیشه سلامت استان اصفهان، خصوصاً نقش حیاتی در تأمین اکسیژن بیمارستانها در دوران کرونا، قدردانی میکنیم؛ همکاری صنعت و دانشگاه در حوزه تغذیه سالم، بهداشت حرفهای و معاینه کارکنان سرمایه ارزشمند استان است و اجرای این طرح نیز با حفظ کرامت مردم و ارائه خدمات باکیفیت دنبال خواهد شد.