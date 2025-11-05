اقدام فولاد مبارکه برای مشارکت در طرح غربالگری سرطان حرکتی ارزشمند برای خانواده بزرگ این مجموعه است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در نشست هماهنگی طرح غربالگری و پایش سلامت (سرطان کولورکتال و سینه در استان اصفهان) گفت:در شرایطی که مجموعه درمان استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌ها تحت فشار سنگین خدمات و درمان هستند، اجرای این طرح غربالگری می‌تواند بخشی از بار حوزه درمان را کاهش دهد. این اقدام، حرکتی ارزشمند و افتخارآمیز برای خانواده بزرگ فولاد مبارکه است؛ افتخاری که از کارگر ساده تا مدیرعامل شرکت باید به آن ببالند و این دستاورد باید در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی استان بازتاب پیدا کند تا به یک الگوی فراگیر برای صنایع و استان‌های دیگر تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه در این طرح، حداقل ۱۰ همت صرفه‌جویی و رسوب مالی برای مردم اصفهان ایجاد می‌کند؛ رقمی که معادل یک درصد تولید ناخالص استان است. خلق چنین ارزشی در اقتصاد استان، نیازمند فعالیت گسترده و طولانی‌مدت است، اما اینجا با یک تصمیم سلامت‌محور، اثر اقتصادی بزرگ و ملموسی رقم خورده است؛ بدون آنکه حتی اثرات روانی و بار کاهش فشار بر بیمه‌ها و سیستم درمان را محاسبه کنیم.

این طرح باید فراگیر شود و تنها محدود به فولاد مبارکه نباشد. دستگاه‌های دولتی، صنایع بزرگ، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروهای مسلح نیز باید وارد این برنامه شوند و هزینه غربالگری کارکنان خود را تأمین کنند. در استانداری ستاد ویژه تشکیل خواهد شد و با ایجاد داشبورد پایش، تعداد افراد غربال‌شده، نتایج تست و پراکندگی داده‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد خواهد شد. استانداری تمام‌قد در کنار دانشگاه علوم پزشکی و صنعت استان خواهد بود تا این مسیر به جریان دائمی و اثربخش تبدیل شود.

