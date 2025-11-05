سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت فولاد هرمزگان در حاشیه بیستوهفتمین سمپوزیوم فولاد:
اولویتبندی پروژهها؛ گام بلند فولاد هرمزگان در اجرای طرحهای توسعهای
سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت فولاد هرمزگان گفت: فولاد هرمزگان 3 پروژه بزرگ تولیدی و 29 پروژه زیرساختی مرتبط با تولید را در راستای تکمیل زنجیره تولید، بینیازی از تامین مواد اولیه، ایجاد ارزش افزوده و افزایش سودآوری به صورت اولویتبندی شده در دست اقدام دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، آیدین اسعدی، سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت فولاد هرمزگان گفت: توسعه یکی از ارکان اساسی بقای هر بنگاه تولیدی و اقتصادی در دنیا محسوب میشود و لازمه رقابتپذیری در دنیای امروز است. اجرای پروژههای توسعهای در هر بنگاه اقتصادی مانند جریان یافتن خونی تازه در شریانها و مویرگهای سازمان خواهد بود.
وی افزود: شرکت فولاد هرمزگان بهعنوان یکی از پیشرفتهترین شرکتهای فولادی در کشور، اجرای طرحهای توسعهای متعددی را در دستور کار قرار داده است. این شرکت در چارچوب برنامه استراتژیک خود، پروژههای توسعهای را در قالب اهداف مختلف تعریف کرده است که شاهد اجرا و پیشبرد آنها هستیم.
سه پروژه بزرگ تولیدی و ۲۹ پروژه زیرساختی مرتبط با تولید در دست اقدام
سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: در راستای تکمیل زنجیره تولید، بینیازی از تأمین مواد اولیه، ایجاد ارزشافزوده و افزایش سودآوری، شرکت فولاد هرمزگان سه پروژه بزرگ تولیدی و ۲۹ پروژه زیرساختی مرتبط با تولید را در دست اقدام دارد. در حال حاضر، پروژهها بهصورت هماهنگ و مطابق با برنامه پیش میروند.
اسعدی تصریح کرد: مدول سوم احیا مستقیم به ظرفیت یکمیلیون و ۷۲۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، واحد دوم گازهای صنعتی به ظرفیت ۱۰ هزار نرمال متر و پروژه انباشت و برداشت از مهمترین طرحهای توسعه در دست اقدام شرکت فولاد هرمزگان به شمار میرود. ضمن اینکه پروژههای زیرساختی نیز در جهت تأمین زیرساختهای مهم بهویژه آب، برق و گاز موردنیاز این پروژهها در دست اقدام است.
سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به مهمترین چالش این شرکت و بسیاری از فولادسازان کشور در تأمین مالی اجرای پروژهها خاطرنشان کرد: تأمین مالی مانند به جریان انداختن خون در رگهای طرحهای توسعهای است و فولاد هرمزگان نیز با توجه به چالشهای گذشته، تدابیر لازم را جهت تأمین نقدینگی موردنیاز برای پیشبرد این طرحها اندیشیده است و این پروژهها با سرعت خوبی پیش میروند.
پیشرفت 50 درصدی عملیات احداث مدول سوم آهن اسفنجی
اسعدی تصریح کرد: اقدامی که از ابتدای سال جاری صورت دادهایم، اولویتبندی پروژهها بوده است و بر اساس آن پیش میرویم. هماکنون عملیات احداث مدول سوم آهن اسفنجی حدود ۵۰ درصد و واحد دوم گازهای صنعتی حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. برای احداث واحد انباشت و برداشت نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. البته برای تأمین انرژی نیز به دنبال احداث یک نیروگاه هستیم که مقدمات اجرای آن انجام شده است.
اسعدی در پایان عنوان کرد: با توجه به پیشبینیهای صورتگرفته و نیز اولویتبندیهایی که فولاد هرمزگان برای پروژههای توسعه خود در نظر گرفته، پیشبینی میشود در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ شاهد به بار نشستن و به بهرهبرداری رسیدن پروژههای توسعهای باشیم و بتوانیم گام بلندی در مسیر تأمین مواد اولیه و نیز افزایش سودآوری شرکت برداریم.