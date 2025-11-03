با حضور معاونان منابع انسانی و امور اجتماعی و فناوری شرکت فولاد خوزستان انجام شد؛
جلسه هماندیشی با جمعی از ارائه دهندگان مقالات در سمپوزیوم فولاد کیش
در سمپوزیوم سال جاری، سطح مقالات ارائه شده از سوی گروه فولاد خوزستان ارتقای چشم گیری داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولادخوزستان، جلسه یادشده با حضور مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، سید رضا هاشمیزاده معاون فن آوری و جمعی از ارائه دهندگان مقالات در سمپوزیوم فولاد کیش، ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس سه طبقه مرکزی شرکت انجام شد.
سید رضا هاشمی زاده معاون فناوری گفت: تلاش ما حمایت از طرحها و مقالات برتر ارائه شده از سوی کارکنان نخبه شرکت میباشد. در سمپوزیوم سال جاری، سطح مقالات ارائه شده از سوی گروه فولاد خوزستان ارتقای چشم گیری داشت.
هاشمی زاده اظهار داشت: طرح برتر در سال جاری، طرح جایگزینی بنتونیت بود که در میان ۱۲۰ مقاله ارائه شده، مقام برتر را به خود اختصاص داد. شاید نیاز باشد که دستورالعملها برای اشخاصی که مقالات برتری در سمپوزیوم ارائه می دهند، مورد بازبینی قرار گیرد. امیدواریم که مدنظر قرار گرفتن مقالات برتر، نقطه عطفی برای ارتقای علمی و صنعتی شرکت فولاد خوزستان باشد.
وی افزود: نیاز است با تشکیل کارگروه و بررسی مقالات کاربردی، فرصت افزایش چنین مقالاتی را ایجاد نماییم.
مرتضی خاکبازانفرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی گفت: امروزه تاج برتری بهواسطهی علم و دانش بهدست میآید. سازمانهایی که علم خود را بهروز نگهمیدارند، توانایی ارتقا و تثبیت جایگاه خود را خواهند داشت. هدف از تشکیل این جلسه، ریل گذاری مسیر موفقیت از طریق دانش است.
خاکبازان فرد اظهار داشت: نیاز است واحدهای بهپویی و تحقیقات در کنار یکدیگر قرار بگیرند، تا شاهد رشد، ارتقا و توسعه همه بخش های شرکت باشیم. البته طرحی بهنام KSC TALK در نظر گرفته شده و از طریق آن، در طول سال فرصتی برای ارائه مقالات بهوجود میآید که با حضور معاونان و مدیران مجموعه، طرح یا مقاله ارائه شده، بررسی و در صورت صلاحیت، قابل اجرا در شرکت فولاد خوزستان و همچنین در سمپوزیوم سالانه فولاد پیدا نماید. همچنین می توان در طول هفته، زمانی مشخص از یک روز به بررسی مقالات در قالب KSC TALK اختصاص داده شود. یکی دیگر از راههای دیده شدن مقالات کاربردی، ارائه آنها در کمیتههای راهبری شرکت است، تا مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از فرآیندهای راهبردی و پیشبردی طرح حمایت شود.
وی خاطرنشان کرد: نکته حائزاهمیت در یک بنگاه اقتصادی این است که هر کدام زمینه ای ما به ازای درآمدی داشته باشد و تحقیقات و ارائه مقاله هم بایستی تا تبدیل شدن به درآمد دنبال شود.
خاکبازانفرد پیشنهاد نمود که پیش از شرکت در سمپوزیوم فولاد، یک سمپوزیوم داخلی در شرکت فولاد خوزستان برگزار شود تا حضور نفرات در سمپوزیوم فولاد کشور هدفمندتر انجام شود.
وی افزود: نیاز است که فضایی فراهم شود تا تمامی کارکنان گروه فولاد خوزستان و حتی بیرون از این شرکت بتوانند در راستای توسعه و نوآوری این شرکت مقاله و طرح ارائه دهند.
گفتنی است، در این دیدار ارائه دهندگان مقالات در سمپوزیوم فولاد، خواستار بازبینی و ایجاد دستورالعملهای جدید برای ارائه مقالات و پوسترها و به اشتراک گذاری اطلاعات با دیگر شرکتهای صنعتی، تایید مقالاتی که قابلیت اجرا دارند، استفاده از اینترنت برای کارهای پژوهشی، تایید ماموریت از سوی مدیریت و معاونت مربوطه، اعزام ارائه دهندگان مقالات به سمپوزیوم فولاد و همایشهای علمی صنعتی ملی یا در کشورهای دیگر، شدند.