برگزاری مراسم پدافند غیر عامل در فولاد کردستان

برگزاری مراسم پدافند غیر عامل در فولاد کردستان
در هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل، کمیته پدافند غیرعامل شرکت فولاد کردستان با برگزاری کلاس‌های آموزشی و مانورهای تخصصی ضمن آموزش و بالا بردن توان کارکنان نسبت به شناسایی نقاط درحال بهبود و انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری و مقابله با هرگونه تهدیدی اقدامات بسیار با اهمیتی انجام داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ومعادن، در هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل، کمیته پدافند غیرعامل شرکت فولاد کردستان با برگزاری کلاس‌های آموزشی و مانورهای تخصصی ضمن آموزش و بالا بردن توان کارکنان نسبت به شناسایی نقاط درحال بهبود و انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری و مقابله با هرگونه تهدیدی اقدامات بسیار با اهمیتی انجام داده است.

این کمیته در همین راستا با برگزاری جلسه ای تخصصی در سایت آهن اسفنجی بیجار پذیرای امام جمعه، نماینده محترم مردم بیجار و فرماندار محترم بیجار بودند که به همراه تنی چند از مسئولین و مقامات شهرستان برگزار گردید. مهمانان ضمن بازدید میدانی پروژه از سرعت پیشرفت فیزیکی آن ابراز رضایت نمودند.

رستمی زاده مدیر عامل فولاد کردستان با برشمردن اهمیت پدافند غیرعامل و انجام فعالیت های شرکت در این مسئله پر اهمیت گفت: این کمیته تمام توان خود را در پیشگیری و دفاع در برابر تهدیدها بکار گرفته است.

وی در ادامه با نوید عبور پروژه از مرز ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال زیر ساخت‌های کارخانه تکمیل و روند به پایان رسیدن عملیات احداث کارخانه سرعت بیشتری خواهد گرفت.

