فولاد مبارکه در لیست ۵۰ فولادساز بزرگ جهان قرار گرفت/ فولاد مبارکه چهل و چهارمین فولادساز بزرگ جهان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه ، انجمن جهانی فولاد ۵۰ مورد از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده فولاد میانی جهان در سال ۲۰۲۴ را رتبه‌بندی کرده است.

در این رتبه‌بندی، شرکت فولاد مبارکه با تولید ۱۰میلیون و ۱۹۰هزار تنی رتبه ۴۴ را به دست آورده است.

فولاد مبارکه تنها شرکت ایرانی است که در این ر تبه‌بندی قرار دارد.

رتبه نخست این فهرست را گروه چینی بائو با تولید ۱۳۰میلیون و ۹۰هزار تن فولاد میانی در سال ۲۰۲۴ در اختیار دارد.