رتبه‌بندی انجمن جهانی فولاد نشان داد:

فولاد مبارکه در لیست ۵۰ فولادساز بزرگ جهان قرار گرفت/ فولاد مبارکه چهل و چهارمین فولادساز بزرگ جهان

کد خبر : 1708828
در رتبه‌بندی انجمن جهانی فولاد از تولید فولاد میانی فولادسازان جهان، شرکت ایرانی فولاد مبارکه رتبه چهل و چهارم را دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه ، انجمن جهانی فولاد ۵۰ مورد از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده فولاد میانی جهان در سال ۲۰۲۴ را رتبه‌بندی کرده است.

در این رتبه‌بندی، شرکت فولاد مبارکه با تولید ۱۰میلیون و ۱۹۰هزار تنی رتبه ۴۴ را به دست آورده است.

فولاد مبارکه تنها شرکت ایرانی است که در این ر تبه‌بندی قرار دارد.

رتبه نخست این فهرست را گروه چینی بائو با تولید ۱۳۰میلیون و ۹۰هزار تن فولاد میانی در سال ۲۰۲۴ در اختیار دارد.

 

 

 

