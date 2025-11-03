رتبهبندی انجمن جهانی فولاد نشان داد:
فولاد مبارکه در لیست ۵۰ فولادساز بزرگ جهان قرار گرفت/ فولاد مبارکه چهل و چهارمین فولادساز بزرگ جهان
در رتبهبندی انجمن جهانی فولاد از تولید فولاد میانی فولادسازان جهان، شرکت ایرانی فولاد مبارکه رتبه چهل و چهارم را دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه ، انجمن جهانی فولاد ۵۰ مورد از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده فولاد میانی جهان در سال ۲۰۲۴ را رتبهبندی کرده است.
در این رتبهبندی، شرکت فولاد مبارکه با تولید ۱۰میلیون و ۱۹۰هزار تنی رتبه ۴۴ را به دست آورده است.
فولاد مبارکه تنها شرکت ایرانی است که در این ر تبهبندی قرار دارد.
رتبه نخست این فهرست را گروه چینی بائو با تولید ۱۳۰میلیون و ۹۰هزار تن فولاد میانی در سال ۲۰۲۴ در اختیار دارد.