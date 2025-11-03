به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، بهروز شایق بروجنی، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان چهارمحال و بختیاری، به همراه جمعی از اساتید این دانشگاه، روز یکشنبه یازدهم آبان ماه از شرکت ورق خودرو بازدید و در نشستی صمیمانه درباره توسعه زمینه‌های همکاری به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای جلسه، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو، بر لزوم افزایش سطح همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی با مراکز علمی از جمله دانشگاه ملی مهارت تأکید کرد و افزود: «شرکت ورق خودرو به عنوان یکی از صنایع پیشرو و سرآمد کشور، آماده است بستر مناسبی برای آموزش‌های مهارتی و کارآموزی دانشجویان فراهم کند. همکاری با دانشگاه ملی مهارت می‌تواند به ارتقای کیفیت نیروی انسانی و بهبود فرآیندهای تولید منجر شود.»

شجاعی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری علمی با دانشگاه‌های مطرح کشور در سال‌های اخیر گفت:«شرکت ورق خودرو همواره به دریافت ایده‌ها و راهکارهای عملی برای حل مشکلات از مراکز علمی و آکادمیک تأکید داشته و توسعه این همکاری‌ها را بسیار لازم و ضروری می‌داند.»

سپس بهمن مهراد، مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو، با تأکید بر اهمیت نوسازی مهارت‌ها در صنایع نوین و بهره‌مندی از تجربیات دانشگاه‌ها گفت:

«رشد فناوری در بخش صنعت نیازمند نیروهای فنی و ماهر است و افزایش هم‌افزایی با دانشگاه‌ها موفقیت در این مسیر را تضمین می‌کند. همکاری با دانشگاه ملی مهارت فرصت ارزشمندی است تا آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای فناورانه صنعت هم‌راستا شود و سطح نوآوری در تولید افزایش یابد.»

در ادامه، بهروز شایق بروجنی، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان، با اشاره به مأموریت دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز صنعت اظهار داشت:«دانشگاه ملی مهارت محور تحول در نظام آموزشی کشور است و تلاش دارد تا آموزش‌های نظری را به آموزش‌های مبتنی بر تجربه و عمل تبدیل کند. هدف ما از حضور در مراکز صنعتی استان، ایجاد پیوندی واقعی میان علم، مهارت و تولید است.»

در پایان جلسه، هیأت دانشگاهی از خطوط تولید شرکت ورق خودرو بازدید کرد و از نزدیک با فناوری‌های مورد استفاده، توانمندی‌های فنی، تجهیزات پیشرفته و فرآیندهای تولید این مجموعه آشنا شدند.

انتهای پیام/