خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرور دستاوردهای چادرملو در رادیوچاد شماره ۱۴؛

از حضور در نمایشگاه فولاد کیش تا صعود تیم فوتبال اردکان

از حضور در نمایشگاه فولاد کیش تا صعود تیم فوتبال اردکان
کد خبر : 1707954
لینک کوتاه کپی شد.

چهاردهمین شماره «رادیوچاد» با نگاهی به تازه‌ترین دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد؛ از حضور پرقدرت این شرکت در بیست‌وهفتمین نمایشگاه فولاد کیش و رشد چشمگیر سهم «کچاد» در بورس کالا، تا موفقیت تیم فوتبال چادرملو اردکان در رقابت‌های لیگ برتر.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، چهاردهمین شماره رادیوچاد به مرور تازه‌ترین رویدادها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اختصاص دارد.

در این برنامه، به حضور پرقدرت چادرملو و شرکت‌های تابعه در بیست‌وهفتمین نمایشگاه فولاد کیش اشاره شده است؛ جایی که رئیس هیأت عامل ایمیدرو و مدیرعامل فولاد مبارکه از غرفه این مجموعه بازدید کردند.

در بخش اقتصادی این شماره، رسانه‌های تخصصی از پیش‌بینی رشد ۴۸ درصدی سهم “کچاد” خبر داده‌اند. همچنین شرکت چادرملو با فروش بیش از ۲۱۵ هزار تن محصول معدنی و فولادی، موفق به کسب رتبه دوم فروش در بورس کالای ایران شده است.

در بخش ورزشی نیز، تیم فوتبال چادرملو اردکان با پیروزی ۳ بر ۲ برابر مس رفسنجان و صعود به رده سوم جدول لیگ برتر، در جمع مدعیان قهرمانی قرار گرفته است.

«رادیوچاد» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود و به‌عنوان صدای رسمی یکی از پیشروترین شرکت‌های معدنی و صنعتی کشور، تازه‌ترین خبرها و فعالیت‌های این مجموعه را در قالبی رسانه‌ای و شنیداری منتشر می‌کند.

حجم ویدیو: ۱۳.۵۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۳۴ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ