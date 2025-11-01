مرور دستاوردهای چادرملو در رادیوچاد شماره ۱۴؛
از حضور در نمایشگاه فولاد کیش تا صعود تیم فوتبال اردکان
چهاردهمین شماره «رادیوچاد» با نگاهی به تازهترین دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد؛ از حضور پرقدرت این شرکت در بیستوهفتمین نمایشگاه فولاد کیش و رشد چشمگیر سهم «کچاد» در بورس کالا، تا موفقیت تیم فوتبال چادرملو اردکان در رقابتهای لیگ برتر.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، چهاردهمین شماره رادیوچاد به مرور تازهترین رویدادها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اختصاص دارد.
در این برنامه، به حضور پرقدرت چادرملو و شرکتهای تابعه در بیستوهفتمین نمایشگاه فولاد کیش اشاره شده است؛ جایی که رئیس هیأت عامل ایمیدرو و مدیرعامل فولاد مبارکه از غرفه این مجموعه بازدید کردند.
در بخش اقتصادی این شماره، رسانههای تخصصی از پیشبینی رشد ۴۸ درصدی سهم “کچاد” خبر دادهاند. همچنین شرکت چادرملو با فروش بیش از ۲۱۵ هزار تن محصول معدنی و فولادی، موفق به کسب رتبه دوم فروش در بورس کالای ایران شده است.
در بخش ورزشی نیز، تیم فوتبال چادرملو اردکان با پیروزی ۳ بر ۲ برابر مس رفسنجان و صعود به رده سوم جدول لیگ برتر، در جمع مدعیان قهرمانی قرار گرفته است.
«رادیوچاد» بهصورت هفتگی منتشر میشود و بهعنوان صدای رسمی یکی از پیشروترین شرکتهای معدنی و صنعتی کشور، تازهترین خبرها و فعالیتهای این مجموعه را در قالبی رسانهای و شنیداری منتشر میکند.