درخشش نوآوری شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در صنعت فولاد
آیین اختتامیه بیستوهفتمین سمپوزیم فولاد ایران در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد و طی آن از برگزیدگان صنعت فولاد کشور تجلیل بهعمل آمد.
در بخشی از این مراسم که به معرفی و تجلیل از طرحهای نوآورانه و محیطزیستی اختصاص داشت، بر اساس داوریهای انجام شده توسط استادان و متخصصان، طرح شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر با عنوان «تولید بریکت اکسیدی از ریزگندله و لجن آهن اسفنجی» بهعنوان طرح برتر انتخاب و معرفی شد و از دکتر رضا بهاالدینی، مدیر تحقیقات، نوآوری و هوشمندسازی تقدیر شد.