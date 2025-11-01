خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاهم‌نامه توسعه همکاری بانک صادرات ایران با «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس»

تفاهم‌نامه توسعه همکاری بانک صادرات ایران با «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس»
کد خبر : 1707776
لینک کوتاه کپی شد.

​همزمان با برگزاری بیست و هفتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور با عنوان سمپوزیوم فولاد 1404، بانک صادرات ایران با شرکت گسترش صنایع و معادن کاوه پارس در جزیره کیش تفاهم‌نامه توسعه همکاری امضا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این تفاهم‌نامه که با حضور یاسر مرادی عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران و مجید ناصر مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن کاوه پارس به امضا رسید، برقرای و توسعه تعاملات بانک با این شرکت برای ارائه انواع خدمات مالی و بانکی و استفاده از ظرفیت‌های شعب داخلی و خارجی و شرکت‌های مختلف ابزاری بانک و سامانه‌های بانکداری دیجیتال و تسهیل خدمات ارزی و ریالی در دستور کار قرار گرفته است.

همزمان با حضور عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران و معاون بانکداری جامع و رئیس اداره کل بانکداری خرد و بازاریابی بانک صادرات ایران در سمپوزیوم بیست و هفتم فولاد در جزیره کیش، نشست مشترکی با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با هدف مشارکت و ارائه خدمات بانکی و مالی به سرمایه‌گذاران و  توسعه همکاری  با سید معین هاشمی، مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

همچنین دیدار با مدیران شرکت گسترش کاتالیست ایران، از دیگر برنامه‌های عضو هیئت‌مدیره و مدیران بازاریابی بانک صادرات ایران همزمان با برگزاری این سمپوزیوم بود.

بیست و هفتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور در تاریخ 6  الی 8 آبان ماه 1404 تحت عنوان سمپوزیوم فولاد 404 توسط انجمن آهن و فولاد ایران با شعار «نقش انقلاب صنعتی چهارم و پنجم و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز» در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

سمپوزیوم فولاد 1404 با هدف تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، ارتقای سطح علمی و تبادل دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه فولاد،گسترش همکاری‌های علمی، معرفی نوآوری‌های فناورانه و بررسی مسیر گذار صنعت فولاد به تولید سبز برگزار شد.

همچنین موضوعاتی چون فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فرآیندهای تولید، کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه منابع، بازیافت و اقتصاد چرخشی و روش‌های نوین تولید فولادهای نسل سوم و مباحث تخصصی مرتبط با استخراج، ذوب، ریخته‌گری، شکل‌دهی، خوردگی، پوشش و مواد دیرگداز در نشست‌های علمی این سمپوزیم برگزار شد.

بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های بزرگ و تأثیرگذار کشور، نقش برجسته‌ای در حمایت و تسهیل مراودات مالی و کمک به توسعه صادراتی این صنعت به عنوان یکی از مهمترین صنایع راهبردی کشور دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ