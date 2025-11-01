به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این تفاهم‌نامه که با حضور یاسر مرادی عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران و مجید ناصر مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن کاوه پارس به امضا رسید، برقرای و توسعه تعاملات بانک با این شرکت برای ارائه انواع خدمات مالی و بانکی و استفاده از ظرفیت‌های شعب داخلی و خارجی و شرکت‌های مختلف ابزاری بانک و سامانه‌های بانکداری دیجیتال و تسهیل خدمات ارزی و ریالی در دستور کار قرار گرفته است.

همزمان با حضور عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران و معاون بانکداری جامع و رئیس اداره کل بانکداری خرد و بازاریابی بانک صادرات ایران در سمپوزیوم بیست و هفتم فولاد در جزیره کیش، نشست مشترکی با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با هدف مشارکت و ارائه خدمات بانکی و مالی به سرمایه‌گذاران و توسعه همکاری با سید معین هاشمی، مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

همچنین دیدار با مدیران شرکت گسترش کاتالیست ایران، از دیگر برنامه‌های عضو هیئت‌مدیره و مدیران بازاریابی بانک صادرات ایران همزمان با برگزاری این سمپوزیوم بود.

بیست و هفتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور در تاریخ 6 الی 8 آبان ماه 1404 تحت عنوان سمپوزیوم فولاد 404 توسط انجمن آهن و فولاد ایران با شعار «نقش انقلاب صنعتی چهارم و پنجم و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز» در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

سمپوزیوم فولاد 1404 با هدف تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه، ارتقای سطح علمی و تبادل دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه فولاد،گسترش همکاری‌های علمی، معرفی نوآوری‌های فناورانه و بررسی مسیر گذار صنعت فولاد به تولید سبز برگزار شد.

همچنین موضوعاتی چون فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فرآیندهای تولید، کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه منابع، بازیافت و اقتصاد چرخشی و روش‌های نوین تولید فولادهای نسل سوم و مباحث تخصصی مرتبط با استخراج، ذوب، ریخته‌گری، شکل‌دهی، خوردگی، پوشش و مواد دیرگداز در نشست‌های علمی این سمپوزیم برگزار شد.

بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های بزرگ و تأثیرگذار کشور، نقش برجسته‌ای در حمایت و تسهیل مراودات مالی و کمک به توسعه صادراتی این صنعت به عنوان یکی از مهمترین صنایع راهبردی کشور دارد.

