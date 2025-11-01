تحول در تصمیمسازی صنعت فولاد؛
تأکید سعدمحمدی بر چابکی مدیریتی و حضور جهانی ایران در بازار فروآلیاژها
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، در سمپوزیوم فولاد کیش با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار تصمیمسازی صنعت فولاد کشور، خواستار برنامهریزی دقیق، ایجاد ساختارهای هوشمند قیمتگذاری و گسترش حضور ایران در بازارهای بینالمللی فروآلیاژها شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات؛ در جریان برگزاری سمپوزیوم فولاد کیش ۱۴۰۴، اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات به همراه آقاجانلو، رئیس هیات مدیره و کلانتری عضو هیات مدیره شرکت به همراه معاونان و مدیران این هلدینگ، در برنامههای مختلف این رویداد تخصصی شرکت کردند.
سعدمحمدی و هیات همراه از نمایشگاه جانبی سمپوزیوم فولاد بازدید کرده و در غرفههای شرکتهای آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین، صنعتی و معدنی چادرملو، گسترش کاتالیست ایرانیان، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، فولاد کردستان، مهندسی ایران(ایریتک)، کاوشگران صنایع معدنی راشا و شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، از زیرمجموعههای گروه ومعادن حضور یافتند و در جریان آخرین دستاوردها، طرحهای توسعه و برنامههای صادراتی این شرکتها قرار گرفتند.
در بخش تخصصی این رویداد، سعدمحمدی در پنل «صادرات فولاد در تنگنای سیاست، تحریم و اسنپبک» سخنرانی کرد و با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزه مواد اولیه گفت: خوشبختانه ایران از نظر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید انواع فروآلیاژها ازجمله وانادیوم، تنگستن و تیتانیوم غنی است. توان فنی و دانش تولید نیز در کشور وجود دارد، بنابراین میتوانیم به هاب تولید فروآلیاژهای منطقه تبدیل شویم؛ اما لازمه این هدف، برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد است.
مدیرعامل هلدینگ ومعادن«ومعادن» در ادامه با تأکید بر اهمیت چابکی در تصمیمسازی صنعت فولاد افزود: در شرایط امروز دنیا، نمیتوان منتظر نشستهای ماهانه برای تصمیمگیری ماند. قیمت گندله، کنسانتره، شمش و ورق باید بهصورت لحظهای و بر اساس عرضه و تقاضا در یک ساختار آنلاین و هوشمند مدیریت شود. تصمیم امروز ممکن است فردا کارایی نداشته باشد و این واقعیت بازار جهانی است.
وی همچنین بر ضرورت حضور فعالتر شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: باید برای ایجاد پایگاههای صادراتی در کشورهای دیگر برنامهریزی کنیم تا در صورت بروز محدودیتهای سیاسی یا تحریمی، بتوانیم محصولات خود را در خارج از کشور فرآوری و عرضه کنیم. اگر چنین ساختاری شکل بگیرد، بازی صادراتی فولاد ایران در آینده قابلپیشبینی و پایدارتر خواهد شد.
در پایان، حضور فعال مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در سمپوزیوم فولاد کیش و بازدید از شرکتهای زیرمجموعه، نشاندهنده اهتمام این هلدینگ برای ایفای نقش مؤثرتر در زنجیره تأمین و صادرات فولاد کشور است.