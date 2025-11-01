به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مجید فخاری، اظهار کرد با توجه به توسعه‌هایی که در صنایع مختلف از قبیل خودرو، لوازم خانگی، انتقال سیالات و روند صنعت ساختمان پیش‌بینی می‌شود که این مصرف تا حدود یک دهه آینده به ۱۴.۶ میلیون تن برسد. با توجه به طرح های توسعه ظرفیت فولاد در کشور با مازاد عرضه نسبت به تقاضا به ویژه در حوزه محصولات گرم مواجه خواهیم شد.

فولاد مبارکه به‌منظور حفظ پایداری تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید دو استراتژی حفظ سهم بازار داخل و توسعه صادرات را در حال اجرا و پیاده‌سازی دارد. با توجه به پیچیدگی‌های حوزه صادرات و ضرورت نفوذ در بازارهای جدید از سال جاری برنامه‌ریزی ویژه‌ای در حال اجراست تا روند صادرات محصولات نهایی به صورت سالانه متناسب با رشد ظرفیت.ها سال به سال افزایش یابد.

گروه فولاد مبارکه در مسیر توسعه خود، تمرکز ویژه‌ای بر صنعت خودروسازی و تأمین نیاز لوازم خانگی کشور قرار داده و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و پروژه‌های در دست اجرا، این دو حوزه از بالاترین ظرفیت رشد و ارزش‌افزوده در زنجیره صنایع پایین‌دستی برخوردارند و جهت‌گیری آینده گروه بر همین مبنا شکل گرفته است.

یکی از چالش‌های مهم کشور در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی برق است؛ گروه فولاد مبارکه با نگاه راهبردی به این موضوع، مسیر توسعه خود را به سمت تولید فولادهای الکتریکی (Electrical Steel) سوق داده است؛ محصولی که می‌تواند تحولی بزرگ در مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری ملی ایجاد کند. در حال حاضر مصرف ورق‌های الکتریکی در کشور حدود ۵۰ هزار تن در سال است، در حالی که ظرفیت این بازار تا ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.

گروه فولاد مبارکه با هدف پاسخ‌گویی به این نیاز و کاهش وابستگی به واردات، توسعه خطوط تولید ورق‌های الکتریکی را در دستور کار خود قرار داده است. این ورق‌ها در دو نوع جهت‌دار (GO) و غیر جهت‌دار (NGO) تولید می‌شوند؛ نوع نخست در ترانسفورماتورهای برق و نوع دوم در موتورهای الکتریکی کاربرد دارد.

بسیاری از ترانس‌های موجود در شبکه برق کشور فرسوده و نیازمند بازسازی‌اند و از سوی دیگر، استفاده از موتورهای الکتریکی کم‌مصرف در لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی، می‌تواند گامی بزرگ در کاهش مصرف انرژی باشد؛ براساس برآوردهای کارشناسی فولاد مبارکه، تنها در حوزه کولرهای آبی، با استفاده از ورق‌های الکتریکی در تولید موتورهای جدید، امکان صرفه‌جویی حدود ۲۰۰۰ مگاوات انرژی معادل ظرفیت یک نیروگاه بزرگ برق وجود دارد.

بررسی‌های جامع‌تر نشان می‌دهد که در صورت توسعه و به‌کارگیری گسترده این فناوری در صنایع مختلف، می‌توان تا ۳۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی انرژی در کشور ایجاد کرد. این میزان می‌تواند صرفه‌جویی چند میلیارد دلاری در هزینه ساخت نیروگاه‌های جدید به همراه داشته باشد و این دستاورد تنها یک پروژه صنعتی نیست؛ بلکه حرکتی ملی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای استانداردهای تولید و افزایش خودکفایی کشور است. فولاد مبارکه با توسعه تولید ورق‌های الکتریکی، در عمل گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر شبکه برق کشور و ایجاد ارزش افزوده پایدار برای صنعت ایران برداشته است.

توسعه فناوری، بومی‌سازی دانش فنی و عرضه انبوه این محصول استراتژیک، فولاد مبارکه را در مسیر تبدیل‌شدن به پیشروترین تولیدکننده فولادهای الکتریکی منطقه قرار داده است؛ مسیری که نه تنها به رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه پایه‌گذار صنعتی سبزتر، کارآمدتر و آینده‌نگرتر برای ایران خواهد بود.

انتهای پیام/