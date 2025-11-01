معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه؛
تغییر پارادایم در فولاد مبارکه؛ گذار از توسعه خطی به پروژههای پایداری و تولید فولاد سبز
گروه فولاد مبارکه از نگاه پروژهمحور سنتی عبور کرده و وارد پارادایمی نوین با تمرکز بر پایداری، فناوری و تولید فولاد سبز شده است؛ بهگونهای که امروز این مجموعه صرفاً یک کارخانه نیست، بلکه یک سازمان پیشرو و یادگیرنده در مسیر توسعه پایدار صنعت فولاد ایران بهشمار میرود. طرحهای توسعه در فولاد مبارکه از مرحله پروژهسازی عبور کرده و به سمت پروژههای فناورانه، پایدار و ارزشآفرین هدایت شدهاند؛ رویکردی که هدف نهایی آن تحقق تولید فولاد سبز و ایفای نقش فعال در آینده صنعت فولاد کشور است.
حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در حاشیه نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴ گفت: مجموعه پروژههایی به ارزش حدود ۳ میلیارد یورو در حال اجراست که ازجمله آن پروژه نورد گرم ۲ است؛ پروژهای راهبردی که با هدف جایگزینی بخش قابلتوجهی از واردات ورق فولادی و تأمین نیاز بازار داخلی اجرا میشود.
در حوزه انرژی، دو فاز گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد مبارکه به بهرهبرداری رسیده و برنامهریزی برای ورود سیکل بخار تا پایان سال در حال انجام است که با تحقق آن ظرفیت اسمی نیروگاه به ۹۱۴ مگاوات خواهد رسید و امنیت انرژی صنعت فولاد کشور بیش از پیش تقویت میشود.
پروژه استحصال آب صنعتی از پساب فاضلاب شهری در اتحادیه جهانی فولاد بهعنوان نمونهای شاخص از خلق ارزش برای جوامع محلی معرفی شده است. همچنین پروژه تولید پوسته اکسیدی از لجن نورد گرم بهعنوان یکی از ۷ پروژه برتر World Steel معرفی شده و نشاندهنده جهتگیری جدی فولاد مبارکه در مسیر پروژههای سبز و محیطزیستی است.
فولاد مبارکه هویت خود را از یک مجموعه صرفاً تولیدی به یک شرکت یادگیرنده و آیندهساز تغییر داده است؛ با مدیریت ناترازی نیروی انسانی، توانمندسازی مدیران و ارتقای بهرهوری و همچنین کسب تندیس اَبَرپروژه سال از انجمن مدیریت پروژه ایران، نمونهای از موفقیتهای سازمانی در حوزه مدیریت پروژه است.
رویکرد مسئولیتهای اجتماعی در فولاد مبارکه نیز از کمکهای مستقیم فاصله گرفته و به سمت ایجاد زیرساختهای مولد و اشتغالزا حرکت کرده است. بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی مسئولیت اجتماعی این شرکت علاوه بر حمایت از جامعه محلی، به توسعه راههای مواصلاتی و زیرساختهای منطقهای کمک میکند و رویکردی مبتنی بر پایداری منطقهای را دنبال میکند.
هدفگذاری نهایی گروه فولاد مبارکه نقشآفرینی مؤثر در اقتصاد ملی و هدایت صنعت کشور به سمت تولید فولاد سبز، توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره جهانی فولاد است؛ چشماندازی که نشاندهنده تغییر پارادایم جدی در این مجموعه بزرگ صنعتی است.