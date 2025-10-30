از کارشناس برتر سال تا طرح برگزیده فولاد سبز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران، محمد امیر دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر جایگاه حیاتی صنعت فولاد در اقتصاد ملی گفت: «وزارت نیرو مکلف است ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش صنعت و فولاد را برطرف کند؛ چرا که اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به پایداری این صنعت وابسته است. پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده، سالی متفاوت در حوزه انرژی و تولید صنعتی باشد. مشارکت شرکت‌ها در مسیر ارتقای بهره‌وری انرژی موثر است.»

وی در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و صادراتی فولاد افزود: «کمیسیون اصل نود آماده است شکایات و درخواست‌های صنایع فولادی را بررسی کرده و وزارتخانه‌های مرتبط را برای پاسخ‌گویی دعوت کند. تعامل صنعت و دانشگاه، معرفی فناوری‌های روز و جذب سرمایه‌گذاری علمی می‌تواند موتور تحول صنعت فولاد باشد. بسیاری از موانع تولید نیز با اصلاح جزئی قوانین یا حتی جابه‌جایی یک واژه قابل رفع است.»

در بخش پایانی این رویداد، از برگزیدگان بخش‌های مختلف تقدیر به عمل آمد. در این میان، محمدمهدی شریف‌شاذیله از شرکت فولاد خوزستان به‌ عنوان کارشناس سال صنعت فولاد ایران معرفی و تجلیل شد. همچنین، پروژه پژوهشی بومی‌سازی چسب جایگزین بنتونیت از سوی فولاد خوزستان در میان بیش از ۱۲۰ طرح ارائه‌شده، عنوان طرح برتر جشنواره فولاد سبز را از آن خود کرد. این دستاورد فناورانه با هدف کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای آلاینده و افزایش بهره‌وری اجرا شده و گامی موثر در مسیر توسعه پایدار و نوآوری بومی در صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/