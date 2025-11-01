محمدمهدی شریف شاذیله، کارشناس سال فولاد ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین سمپوزیوم فولاد که هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، محمدمهدی شریف‌ شاذیله مدیر بخش فولادسازی شرکت فولاد خوزستان، به عنوان «کارشناس سال فولاد ایران» برگزیده شد.

این انتخاب نشان‌دهنده تخصص، تجربه و نقش کلیدی ایشان در توسعه صنعت فولاد کشور و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی فولاد خوزستان است.

سمپوزیوم فولاد، با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان برجسته صنعت، هر سال بهترین دستاوردها و نوآوری‌ها را در بخش‌های مختلف فولاد کشور معرفی می‌کند و انتخاب محمدمهدی شریف‌ شاذیله، تاییدی بر جایگاه فولاد خوزستان در صدر صنعت فولاد ایران است.

