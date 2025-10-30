خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بومی سازی چسب جایگزین بنتونیت در فولاد خوزستان

بومی سازی چسب جایگزین بنتونیت در فولاد خوزستان
کد خبر : 1707681
لینک کوتاه کپی شد.

در اختتامیه بیست‌وهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران، طرح بومی‌سازی چسب جایگزین بنتونیت شرکت فولاد خوزستان توانست در میان بیش از ۱۲۰ طرح ارائه شده، رتبه برتر جشنواره طرح برتر فولاد سبز را کسب کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در اختتامیه بیست‌وهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران، طرح بومی‌سازی چسب جایگزین بنتونیت شرکت فولاد خوزستان توانست در میان بیش از ۱۲۰ طرح ارائه شده، رتبه برتر جشنواره طرح برتر فولاد سبز را کسب کند. 

این دستاورد علمی و فناورانه، نشان‌دهنده توانمندی متخصصان داخلی در زمینه نوآوری‌های سبز و پایدار در صنعت فولاد است.

اجرای این طرح در شرکت فولاد خوزستان می‌تواند مصرف انرژی را کاهش داده، انتشار گازهای مضر را کم کند و بهره‌وری تولید را افزایش دهد.

این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و ارتقای نوآوری در صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود و نقطه امیدی برای سایر پروژه‌های فناورانه داخلی ایجاد می‌کند.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، سیدرضا هاشمی زاده معاون فناوری شرکت فولاد خوزستان به نمایندگی از امین ابراهیمی مدیرعامل، تندیس و لوح تقدیر سمپوزیوم فولاد را دریافت کرد.

گفتنی است، پایان‌بخش این مراسم با اهدای تندیس غرفه برتر به عارف عبادی رییس ارتباطات و پشتیبانی روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان همراه شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ