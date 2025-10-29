فولاد خوزستان؛ نقطه آغاز انقلاب هوش مصنوعی در صنایع ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در نقطه‌ای که صنعت ایران آماده ورود به عصر تازه‌ای از تحول است، فولاد خوزستان بار دیگر نقش تاریخی خود را ایفا کرد. با آغاز اجرای پروژه راهبردی «رایا»، نخستین دستیار هوش مصنوعی سازمانی کشور متولد شد؛ دستاوردی که مرز میان صنعت سنتی و دنیای هوشمند را درنوردید.

رایا، حاصل نگاه آینده‌محور فولاد خوزستان و نتیجه‌ی همکاری فناورانه با شرکت آیسا فراگیر ویرا (ICA) است؛ سامانه‌ای که قرار است به‌عنوان اولین مغز دیجیتال صنعت ایران، شیوه تعامل کاربران با سامانه‌های داخلی را دگرگون کند. این دستیار هوشمند نه‌فقط به درخواست‌های متنی و صوتی پاسخ می‌دهد، بلکه توانایی تحلیل اسناد، داده‌ها و تصاویر را دارد تا از دل اطلاعات پیچیده، پاسخ‌های دقیق و کاربردی ارائه دهد.

پروژه رایا بر سه ستون بنیادین استوار است: امنیت کامل داده‌ها از طریق پردازش محلی و حذف وابستگی به فضای ابری، یادگیری پویا و سفارشی‌سازی سازمانی بر پایه نیازهای واقعی فولاد خوزستان و تعامل چندرسانه‌ای و هوشمند برای تحلیل پیام‌ها، اسناد و مکالمات در سطوح مختلف سازمان.

این دستیار هوشمند، نقطه عطفی در مسیر تحول دیجیتال و صنعتی کشور به‌شمار می‌رود؛ گامی که نه‌ تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه نیروی انسانی را از فعالیت‌های تکراری رها کرده تا بر وظایف تخصصی‌تر و ارزش‌آفرین‌تر متمرکز شود.

رایا، به‌عنوان نخستین نمونه از هوش مصنوعی بومی در صنعت ایران، نماد جسارت و باور به توان داخلی است. اقدامی که فولاد خوزستان را در جایگاه پیشگام انقلاب هوشمندسازی صنعتی کشور قرار داده و نشان می‌دهد آینده صنعت ایران، از همین‌جا، از دل خوزستانِ فولاد و هوش آغاز می‌شود.

رایا تنها یک سامانه فناورانه نیست؛ نماد تغییری است که سال‌ها انتظارش می‌رفت. این پروژه نشان داد که ایران، می‌تواند از دل چالش‌ها، مسیر پیشرفت را خود بسازد و آینده را با دست‌های خود شکل دهد.

فولاد خوزستان با جسارت در اندیشه و عمل، ثابت کرد که هوش مصنوعی برای ما صرفاً یک شعار جهانی نیست، بلکه واقعیتی بومی و دست‌یافتنی است. با تولد رایا در فولاد خوزستان، صفحه‌ای تازه در تاریخ صنعت کشور ورق خورد، صفحه‌ای که از خوزستان آغاز شد، اما افقش تا دوردست‌ترین مرزهای توسعه‌ی ملی امتداد دارد.

این دستاورد ملی، حاصل همدلی، دانش و تلاش جمعی متخصصان فولاد خوزستان و شرکت آیسا فراگیر ویرا و حمایت‌های هوشمندانه‌ی مدیرعامل و معاون فناوری شرکت فولاد خوزستان است؛ هم‌افزایی‌ که نشان داد ایمان به توان ایرانی، می‌تواند صنعت را به آینده‌‌ی هوشمند و درخشانی رهنمون سازد.

