به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در جهان امروز، گذار به سمت فولاد سبز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقا در بازارهای جهانی است. محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه انتشار کربن، سیاست‌های سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا در زمینه واردات محصولات پرکربن و الزامات جدید زیست‌محیطی، معادلات تولید و تجارت فولاد را به‌کلی تغییر داده‌اند. در چنین شرایطی، شرکت‌های بزرگ فولادی ناگزیرند با تکیه بر فناوری‌های نوین، مسیر تولید پاک و پایدار را در پیش گیرند تا بتوانند در زنجیره جهانی باقی بمانند.

شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد کشور، از نخستین مجموعه‌هایی است که ضرورت این تغییر را به‌درستی درک کرده و در مسیر دیجیتالی‌سازی و توسعه فناوری‌های سبز گام برداشته است. این رویکرد در نشست خبری این شرکت در دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی سمپوزیوم فولاد کیش به‌روشنی تبیین شد؛ جایی که مدیران ارشد شرکت از فشار فزاینده هزینه‌های انرژی، کاهش حاشیه سود صنعت و لزوم بازنگری در استراتژی‌های تولید سخن گفتند.

