پایان سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ با پیام نوآوری و بهرهوری؛
رونمایی از «تافگارد» در مسیر فولاد سبز ایران
نمایشگاه فولاد ۱۴۰۴ با تاکید بر نوآوری و گذار به فولاد سبز به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، بیستوهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران پس از سه روز برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای علمی و نمایشگاه جانبی با حضور شرکتهای فولادی، پژوهشگران و فعالان صنعت، عصر امروز ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ به کار خود پایان داد.
در روز پایانی این رویداد، از محصول جدید شرکت تافکو با نام «تافگارد»؛ گوی سربارهگیر، در محل غرفه فولاد خوزستان رونمایی شد؛ محصولی که به گفته کارشناسان، گامی موثر در جهت تولید فولاد تمیز و کاهش آلودگی در فرآیند ذوب به شمار میرود.
سعید قاسمزاده مدیرعامل شرکت تافکو، در آیین رونمایی از این محصول اظهار داشت: «فولادسازان همواره دغدغه تولید فولاد تمیز را دارند و محصول تافگارد در راستای رفع این دغدغه و با همکاری فولاد خوزستان طراحی و تولید شده است. پیشتر برای جلوگیری از ورود سرباره به پاتیل مذاب، بخشی از مذاب نگه داشته میشد که این کار برای اپراتور دشوار بود، اما با استفاده از گوی سربارهگیر و کنترل هوشمند، خروج سرباره بهطور موثر مهار میشود و کیفیت فولاد تولیدی افزایش مییابد.»
وی افزود: جنس این گوی از مواد نسوز با قابلیت استفاده در سایر واحدهای فولادی کشور است.
در ادامه، سیدمحسن هاطلی اصفهانی عضو هیاتمدیره شرکت فولاد خوزستان، با تاکید بر اهمیت حمایت از ایدههای نوآورانه گفت: بهعنوان نماینده هیاتمدیره، نهایت حمایت را از طرحهای فناورانه خواهیم داشت. امیدواریم رونمایی از تافگارد، سرآغاز رفع بخشی از چالشهای تولید و گامی در جهت دستیابی به فولاد تمیز و پایدار باشد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، غرفه فولاد خوزستان در میان غرفههای حاضر در نمایشگاه جانبی، به عنوان غرفه برتر بیستوهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران انتخاب شد. طراحی منسجم، حضور فعال کارشناسان فنی و معرفی دستاوردهای فناورانه از مهمترین دلایل انتخاب این شرکت بهعنوان غرفه برتر اعلام شد.
گفتنی است، نمایشگاه جانبی سمپوزیوم امسال با مشارکت شرکتهای دانشبنیان، پژوهشگران و صنایع بزرگ کشور برگزار شد و شاهد ارائه دهها محصول و فناوری نو در حوزه فولاد، انرژی و محیط زیست با محوریت هوش مصنوعی، و انقلاب صنعتی چهارم و پنجم بود. این رویداد سهروزه فرصتی برای تعامل صنعت و دانشگاه، معرفی فناوریهای روز و نمایش توان بومی شرکتهای ایرانی فراهم کرد و با رویکردی بر پایه نوآوری و توسعه پایدار، مورد توجه فعالان داخلی و بینالمللی قرار گرفت.