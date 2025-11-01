فولاد خوزستان در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴؛
روایت ایمان، نوآوری و افتخار صنعتی خوزستان
بیستوهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران در کیش، صحنهای برای درخشش فولاد خوزستان بود؛ شرکتی که با تکیه بر شفافیت، بهرهوری و نوآوری، چهرهای تازه از مدیریت تحول در صنعت فولاد کشور به نمایش گذاشت. از رونمایی فناوریهای بومی تا دریافت تندیس غرفه برتر، حضور فولادمردان خوزستان جلوهای از ایمان، دانش و کار گروهی بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، محمد جامعی- مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان طی یادداشتی آورده است: بیستوهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران در کیش نیز به پایان رسید، رویدادی که چشم بسیاری از فعالان اقتصادی، پژوهشگران، رسانهها و حتی ناظران خارجی را به خود جلب کرد.
در روزهایی که اخبار صنعت گاه زیر سایه چالش های مزمن محدودیت ها و موانع میماند، این رویداد بار دیگر نشان داد که فولاد، نه فقط یک محصول، که زبان مشترک توان ملی و آیندهنگری است.
برای ما در فولاد خوزستان، حضور در این سمپوزیوم، فرصتی بود تا چهرهای تازه از خوزستان صنعتی به نمایش بگذاریم؛خوزستانی که در کنار نفت و نخل و کارون، اکنون به نام فولاد و نوآوری شناخته میشود.
از پژوهش های علمی تا رونمایی فناوری بومی تافکوت (پوشش محافظتی آهن اسفنجی) گرفته تا رایا، نخستین دستیار هوش مصنوعی صنعتی کشور و از طرح برتر «چسب جایگزین بنتونیت» تا انتخاب کارشناس سال فولاد ایران، هر کدام از این دستاوردها حاصل ماهها برنامهریزی، همفکری و همکاری گسترده میان واحدهای مختلف شرکت بود.
در این نمایشگاه، توانستیم فضایی تعاملی برای پاسخگویی و تبادل نظر با صاحب نظران و بازدیدکنندگان ایجاد و برنامه های جانبی متنوعی را اجرا کنیم. آنچه شاید در ظاهر دیده نشود، پشت صحنهای است از تلاش شبانهروزی همکارانم در روابطعمومی. هر رویداد، هر نشست خبری و هر رونمایی، نیازمند هفتهها هماهنگی، طراحی، مستندسازی و ارتباط مستمر با دهها مجموعه و فرد بود اما در همین یک هفته، تیم روابطعمومی با تعامل سازنده همکاران بخشهای فناوری، بازرگانی، فولادسازی و پشتیبانی، شبانهروز کار کردند تا غرفه فولاد خوزستان به شایستگی نماینده استان خوزستان و سرمایه انسانی آن باشد.
افتخار دریافت تندیس غرفه برتر سمپوزیوم فولاد در همین مسیر بهدست آمد؛ نشانهای از هماهنگی، دقت و عشق به کاری که انجام میدهیم.
امسال، فولاد خوزستان با دست پر به کیش آمد، اما بیش از محصولات و فناوریها، آنچه در این رویداد دیده شد، چهرهی تازهای از مدیریت تحول در چهار سال اخیر شرکت بود. مدیریتی که بر سه اصل استوار بوده است: شفافیت، بهرهوری و نوآوری. از حضور منظم در بورس کالا تا توسعه زنجیره تامین داخلی و از سرمایهگذاری در نیروگاهها و فناوریهای سبز تا ایجاد زیرساختهای دیجیتال، همه و همه بیانگر حرکتی آگاهانه از تولید صِرف به سمت حکمرانی فناورانه، دادهمحور و پایداری صنعتی است.
فولاد خوزستان امروز تنها یک کارخانه بزرگ نیست؛ نهادی است که در دل تحریم و کمبود انرژی، از مسیر علم و کار گروهی عبور کرده و الگویی از مدیریت ملی مبتنی بر خرد بومی ارائه داده است. حضور درخشان شرکت در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ کیش، بازتاب همین مسیر است؛ مسیر همافزایی، پشتکار و ایمان به این باور ساده که خوزستان، اگر مجال یابد، میتواند آینده صنعت ایران را نمایندگی و راهبری کند.