تقدیر وزارت صمت از مسیر توسعهای گهرزمین در اکتشاف و صنایع پاییندستی
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت با حضور در غرفه شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد کیش ۱۴۰۴، از اقدامات و برنامههای این شرکت در حوزه اکتشاف و توسعه صنایع پاییندستی تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد کیش ۱۴۰۴، با اشاره به برنامههای توسعهای گهرزمین اظهار کرد: گهرزمین در حوزه اکتشاف و صنایع پاییندستی مسیر خوبی را در پیش گرفته است.
وی افزود: توسعه متوازن در زنجیره ارزش فولاد، توجه به زیرساختهای تولید و حرکت به سمت تکمیل حلقههای پاییندستی، از نقاط قوت عملکرد گهرزمین بهویژه در سالهای اخیر بوده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت همچنین بر اهمیت نقش شرکتهای بزرگ معدنی در تحقق اهداف توسعهای صنعت فولاد کشور تأکید کرد و گفت: برنامههای اکتشافی و توسعه ظرفیتهای فرآوری در شرکتهایی همچون گهرزمین میتواند به افزایش پایداری تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این صنعت کمک کند.