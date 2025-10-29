به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین، نخستین روز نمایشگاه و سمپوزیوم بین‌المللی فولاد کیش ۱۴۰۴ با استقبال گسترده فعالان و کارشناسان این صنعت برگزار شد. شرکت گهرزمین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن کشور، با ارائه دستاوردها، پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی خود در این رویداد حاضر شد.

در جریان این رویداد، نمایندگان گهرزمین به تشریح راهبردهای شرکت در حوزه توسعه پایدار، افزایش ظرفیت تولید و طرح‌های نوآورانه در زنجیره ارزش فولاد پرداختند. همچنین جلسات تخصصی و مذاکراتی با فعالان داخلی و خارجی برای بررسی فرصت‌های همکاری مشترک و سرمایه‌گذاری برگزار شد.

این رویداد مهم صنعتی، بستری برای تبادل دانش، معرفی فناوری‌های جدید و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های بازار فولاد ایران و جهان فراهم کرده است.

حجم ویدیو: 10M | مدت زمان ویدیو: 00:01:06 دانلود ویدیو

انتهای پیام/