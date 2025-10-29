خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور گهرزمین در نخستین روز نمایشگاه و سمپوزیوم بین‌المللی فولاد کیش ۱۴۰۴

حضور گهرزمین در نخستین روز نمایشگاه و سمپوزیوم بین‌المللی فولاد کیش ۱۴۰۴
کد خبر : 1707344
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین روز برگزاری نمایشگاه و سمپوزیوم بین‌المللی فولاد کیش ۱۴۰۴ با حضور فعال شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین آغاز شد. این حضور با هدف ارائه توانمندی‌ها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بررسی چشم‌انداز صنعت فولاد کشور صورت گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین،  نخستین روز نمایشگاه و سمپوزیوم بین‌المللی فولاد کیش ۱۴۰۴ با استقبال گسترده فعالان و کارشناسان این صنعت برگزار شد. شرکت گهرزمین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن کشور، با ارائه دستاوردها، پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی خود در این رویداد حاضر شد.

در جریان این رویداد، نمایندگان گهرزمین به تشریح راهبردهای شرکت در حوزه توسعه پایدار، افزایش ظرفیت تولید و طرح‌های نوآورانه در زنجیره ارزش فولاد پرداختند. همچنین جلسات تخصصی و مذاکراتی با فعالان داخلی و خارجی برای بررسی فرصت‌های همکاری مشترک و سرمایه‌گذاری برگزار شد.

این رویداد مهم صنعتی، بستری برای تبادل دانش، معرفی فناوری‌های جدید و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های بازار فولاد ایران و جهان فراهم کرده است.

حجم ویدیو: 10M | مدت زمان ویدیو: 00:01:06 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ