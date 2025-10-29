حضور گهرزمین در نخستین روز نمایشگاه و سمپوزیوم بینالمللی فولاد کیش ۱۴۰۴
نخستین روز برگزاری نمایشگاه و سمپوزیوم بینالمللی فولاد کیش ۱۴۰۴ با حضور فعال شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین آغاز شد. این حضور با هدف ارائه توانمندیها، توسعه همکاریهای بینالمللی و بررسی چشمانداز صنعت فولاد کشور صورت گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین، نخستین روز نمایشگاه و سمپوزیوم بینالمللی فولاد کیش ۱۴۰۴ با استقبال گسترده فعالان و کارشناسان این صنعت برگزار شد. شرکت گهرزمین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگآهن کشور، با ارائه دستاوردها، پروژههای توسعهای و برنامههای آتی خود در این رویداد حاضر شد.
در جریان این رویداد، نمایندگان گهرزمین به تشریح راهبردهای شرکت در حوزه توسعه پایدار، افزایش ظرفیت تولید و طرحهای نوآورانه در زنجیره ارزش فولاد پرداختند. همچنین جلسات تخصصی و مذاکراتی با فعالان داخلی و خارجی برای بررسی فرصتهای همکاری مشترک و سرمایهگذاری برگزار شد.
این رویداد مهم صنعتی، بستری برای تبادل دانش، معرفی فناوریهای جدید و بررسی چالشها و فرصتهای بازار فولاد ایران و جهان فراهم کرده است.