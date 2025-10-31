کسب عنوان تولید کننده برتر استانی توسط گهرزمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در این همایش که با حضور مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، غلامرضا سالاری معاون اقتصادی استاندار، حجت الاسلام ابراهیمی رئیس دادگاه شهرستان کرمان و سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان برگزار شد، واحدهایی که در امر تولید جهش داشته اند، معرفی و تجلیل شدند.

در پایان همایش با اعلام نام شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین به عنوان واحد نمونه معدنی در بین شرکتهای صنعتی و معدنی با اهدای لوح و تندیس همایش از نماینده دکتر علی امرایی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین قدردانی شد.

