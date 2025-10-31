خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کسب عنوان تولید کننده برتر استانی توسط گهرزمین

کسب عنوان تولید کننده برتر استانی توسط گهرزمین
کد خبر : 1707340
لینک کوتاه کپی شد.

امروز در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن و هفته صنایع کوچک استان کرمان با حضور صنایع و تولید کنندگان استان کرمان، شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین موفق شد عنوان تولید کننده برتر را در حوزه معدن بدست آورد و از مدیرعامل این شرکت تجلیل به عمل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در این همایش که با حضور مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، غلامرضا سالاری معاون اقتصادی استاندار، حجت الاسلام ابراهیمی رئیس دادگاه شهرستان کرمان و سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان برگزار شد، واحدهایی که در امر تولید جهش داشته اند، معرفی و تجلیل شدند.

در پایان همایش با اعلام نام شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین به عنوان واحد نمونه معدنی در بین شرکتهای صنعتی و معدنی با اهدای لوح و تندیس همایش از نماینده دکتر علی امرایی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین قدردانی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ