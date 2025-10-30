فولاد سبا؛ بازوی نوآور فولاد مبارکه، با مأموریت تولید گریدهای استراتژیک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، بهمن خلیلی، در تشریح جایگاه و عملکرد فولاد و نورد سبا گفت این شرکت از سال ۱۴۰۴ به‌صورت مستقل اداره می‌شود و مالکیت آن به‌طور کامل در اختیار فولاد مبارکه است. سبا با ظرفیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن کلاف گرم، پس از فولاد مبارکه دومین تولیدکننده اصلی این محصول در کشور به شمار می‌آید.

به گفته او، این مجموعه از منظر ظرفیت فولادسازی رتبه ششم کشور را دارد، اما از نظر تولید واقعی در جایگاه چهارم ایستاده است؛ همچنین دومین نوردگرم بزرگ کشور محسوب می‌شود.

ویژگی متمایز سبا بهره‌گیری از تنها خط پیوسته نورد گرم در ایران است. در این خط، تختال‌ها بدون توقف و بدون رسیدن به دمای محیط، از ضخامت ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متر وارد فرآیند پیش‌گرم و نورد می‌شوند و این فناوری در کشور مشابهی ندارد.

خلیلی افزود سبا دارای یک واحد مگامدول آهن‌اسفنجی با ظرفیت ۱.۵ میلیون تن است و در نیمه نخست امسال توانسته ۸۷۰ هزار تن کلاف گرم تولید کند که بالاتر از ظرفیت اسمی تعریف‌شده است. او گفت اگر محدودیت‌ها و تأخیرها نبود، قابلیت تولید ۹۵۰ هزار تن نیز وجود داشت.

او تعداد نیروی انسانی سبا را ۱۹۰۰ نفر اعلام کرد و گفت حدود ۱۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار نیز در این مجموعه فعالیت دارند. از نظر بهره‌وری نیروی انسانی، سبا اکنون در رتبه نخست واحدهای فولادی کشور قرار دارد.

سبا محصولات کلاف گرم و شیت تولید می‌کند و در صورت نیاز مشتری، ورق شیت نیز تحویل می‌دهد. سبد محصولات این شرکت تاکنون شامل حدود ۹۰ گرید بوده و برنامه‌ریزی شده است امسال با ۱۸ گرید جدید، جشن عبور از رکورد ۱۰۰ گرید برگزار شود.

خلیلی توضیح داد که فرآیند مستقل‌سازی فولاد سبا از سال ۱۳۹۶ در فولاد مبارکه آغاز شد و ابتدا ساختاری نیمه‌مستقل شکل گرفت تا بدون ایجاد ریسک، شرایط استقلال واقعی فراهم شود. او گفت با تصمیم مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۴ به‌صورت کامل و با مالکیت صددرصدی فولاد مبارکه فعالیت مستقل خود را آغاز کرد. هدف از این اقدام، افزایش چابکی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سبا بوده است.

او با اشاره به خط تولید پیوسته سبا تأکید کرد که این ویژگی امکان تحویل سفارش به مشتری در بازه دو تا سه روز را فراهم کرده و مزیتی است که در کمتر کارخانه فولادسازی قابل دستیابی است. خلیلی گفت اکنون تصمیمات در سبا با سرعت بیشتری اتخاذ و اجرا می‌شود و این چابکی، تکمیل قراردادها و تحقق برنامه‌ها را تسهیل کرده است.

رسالت تعریف‌شده برای سبا، تبدیل‌شدن به قطب تولید گریدهای ویژه در گروه فولاد مبارکه است. به گفته خلیلی، تمرکز این واحد بر توسعه فولادهای الکتریکی، فولادهای زنگ‌نزن و گریدهای پر استحکام به‌ویژه گریدهای کربن‌بالا است تا زنجیره نیاز کشور در محصولات استراتژیک تکمیل شود.

او به محاسبات انجام‌شده درباره اثرات توسعه فولاد الکتریکی اشاره کرد و گفت جایگزینی ورق مورد استفاده در کولرهای آبی با فولادهای الکتریکی می‌تواند معادل یک نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی صرفه‌جویی ایجاد کند که تقریباً هم‌اندازه کل مصرف برق گروه فولاد مبارکه است.

خلیلی افزود استقلال عملیاتی سبا نتیجه ملموسی داشته و این شرکت در نیمه نخست سال بیشترین رشد تولید را میان فولادسازان کشور ثبت کرده است. همچنین در مهرماه امسال رکورد جدیدی در تولید ۳۰ روزه ثبت شده و تولید این ماه نسبت به مهر سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است.

خلیلی توضیح داد که مدیریت انرژی در گروه فولاد مبارکه براساس میزان انرژی موجود و در دسترس انجام می‌شود؛ بخش عمده انرژی در دوره‌های محدودیت توسط خود گروه تأمین می‌گردد. او گفت نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی فولاد مبارکه که حدود ۱۲۰ مگاوات آن بهره‌برداری شده، در کنار نیروگاه‌های گازی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی، خوداتکایی را تا حد قابل توجهی ممکن کرده است.

به گفته او توزیع انرژی در خطوط مختلف گروه براساس نیاز کشور و همچنین نیاز صنایع پایین‌دستی تعیین می‌شود. ممکن است یک واحد در مقطعی تولید نکند تا توازن بازار حفظ شود و واحد دیگری با حداکثر ظرفیت تولید کند. نتیجه این سیاست، جلوگیری از نوسان در بازار اسلب و کلاف گرم و تأمین پایدار مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی است.

با این حال خلیلی اشاره کرد که محدودیت انرژی برای سبا نسبت به سایر واحدها حساس‌تر بوده و این مجموعه به دلیل ناترازی برق، حدود ۱۵۰ هزار تن کلاف گرم از دست داده است. او این رقم را بسیار مهم دانست و گفت این مقدار تولید می‌توانست نقش مهم‌تری در تحقق راهبرد توسعه محصولات ویژه و ارزش افزوده‌بالا در سبا ایفا کند.

